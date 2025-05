Gana US$ 400 en dos horas y se va a Cancún: así vive la influencer peruana Maryshinys gracias a TikTok

María Mercedes Castro, o más conocida como ‘Maryshinys’ en las redes sociales, es una creadora de contenido peruana que ha conquistado TikTok con su carisma, creatividad y estilo auténtico. Con más de 1.7 millones de seguidores, se hizo viral gracias a un peculiar clip en el que interpreta la frase ‘Me electrocutaste, Pedrito’, lo que la catapultó al reconocimiento internacional.

Desde entonces, a sus 31 años, ha consolidado una comunidad sólida en redes sociales y ha convertido su pasión por el entretenimiento en una fuente de ingresos, demostrando que se puede vivir de lo que a uno le apasiona. En esta entrevista, con La República, nos cuenta cómo empezó, los retos que ha enfrentado y sus planes a futuro.

-¿Cómo nació el famoso ‘Me electrocutaste, Pedrito’? ¿Lo tenías planeado o fue algo espontáneo?

-Estaba haciendo un en vivo en TikTok. En ese momento me enviaron micrófonos (donaciones) y tenía que reaccionar a una canción. Me comentaron sobre una canción llamada ‘Me Electrocutaste, Pedrito’, que acababa de salir. La canté de manera espontánea y ese clip se volvió viral. Muchos pensaron que la frase era mía, pero solo estaba repitiendo una parte de la canción de una cantante dominicana emergente. El video se convirtió en meme y ayudó a que la canción tuviera muchas vistas.

-¿La cantante llamada ‘La explosiva’ y que es de República Dominicana se comunicó contigo para agradecerte?

-No, nunca recibí un agradecimiento, ni siquiera en sus entrevistas. Me sorprendió, porque lo hice espontáneamente y sin esperar nada a cambio.

-¿Por qué crees que ese clip se volvió tan viral?

-Porque muchos streamers conocidos reaccionaron al video. Por ejemplo, Dagreff y El Chocas, grandes streamers de Twitch, lo compartieron. Eso ayudó a que más personas lo vieran y pensaran que yo era la autora.

-¿Siempre quisiste dedicarte al mundo de las redes sociales?

-Sí, desde niña me gustaba bailar, cantar, actuar. Siempre estuve vinculada al arte. Iba a estudiar danza contemporánea en la católica, pero al final estudié diseño gráfico.

-¿Cuándo empezaste a crecer en TikTok?

-Entré apenas se hizo popular. Subía videos bailando y de humor. Poco a poco fui ganando seguidores, hasta llegar a 1.7 millones. Ese clip viral me ayudó a hacerme conocida internacionalmente.

-¿TikTok es tu principal fuente de ingresos?

-Sí, sobre todo los en vivos. No hago muchas batallas, pero sí transmisiones en las que interactúo con mi comunidad, que me apoya desde distintos países.

-¿Cuál ha sido tu mayor ingreso en un día?

- En septiembre de 2023, haciendo NPC en vivo (tendencia a imitar a otra creadora de contenido), gané 400 dólares en dos horas.

-¿En qué invertiste ese dinero?

-Me gusta gastarlo en experiencias. Por ejemplo, en noviembre de ese año me fui a Cancún con mi mamá y mi esposo por mi cumpleaños. También aprovecho para grabar contenido en esos viajes.

-¿Te incomoda que te llamen influencer o tiktoker?

-No, lo considero correcto. Soy creadora de contenido emergente. Sé que hay influencers más grandes, pero ese es mi rubro.

-¿Cuándo comenzaste a ver que podías vivir de esto?

-Llevo siete años en redes sociales. Al principio ganaba unos 500 soles al mes. Poco a poco fue mejorando, sobre todo con TikTok.

-¿Es difícil este trabajo de ser tiktoker?

-Sí, pero me gusta. Lo hago por diversión y también como una forma de generar ingresos desde casa.

María Mercedes Castro o más conocida como Maryshinis. Foto: Instagram.

-¿Esa es la clave para empezar en TikTok: hacer lo que te gusta?

-Totalmente. Si tienes un emprendimiento, también puedes mostrarlo. Ahora uno debe ser su propio jefe. Las redes sociales tienen mucho potencial.

-¿Qué opinas que los influencers deban pagar impuestos?

-Me parece bien. Se gana bien en redes sociales y si hay que pagar, es correcto. Es una forma de aportar al país.

-¿Crees que TikTok es una moda pasajera o que durará más?

-TikTok es una empresa grande y exitosa. Quizás más adelante haya competencia, pero por ahora está fuerte. Por eso es importante diversificar y tener seguidores en otras plataformas.

-¿Qué harías si desaparece TikTok?

-Ya estoy en YouTube y Facebook, generando ingresos también. A futuro quiero lanzar mi propia marca de ropa.

-¿Qué piensa tu familia de tu carrera como influencer?

-Mi mamá está orgullosa porque trabajo desde casa y puedo acompañarla. Tiene 87 años. Mi esposo también me apoya y está empezando en las redes.

-¿Qué consejo le darías a alguien joven que quiere ser influencer?

-Que haga contenido que le guste. Si es menor de edad, que estudie y tenga una carrera como respaldo. Puede combinar ambas cosas.

-¿Ser influencer es tan fácil como muchos piensan?

-No, no es dinero fácil. Es una carrera que requiere constancia, creatividad y dedicación. He tenido días malos, incluso llorado, pero siempre me levanto y sigo.

-¿Cuál ha sido tu peor día como tiktoker?

-Cuando me restringieron el en vivo por siete días y no podía recibir regalos. Aun así, usé mi cuenta secundaria para seguir activa.

-¿Crees que ayudas a tus seguidores a distraerse y relajarse?

-Sí, me lo dicen seguido. Muchas madres me cuentan que sus hijos disfrutan verme y que siempre les saco una sonrisa.

-¿Te reconocen en la calle?

-En Perú, pocas personas, aunque soy peruana. En cambio, en México tengo más seguidores y fama, porque uso muchos audios virales de allá y la comunidad tiktokera es más grande.

-¿Qué se viene para ti ahora?

-Estoy incursionando en la música. Tomé clases de canto, actuación y baile. Empecé con un dembow, pero me gustaría hacer reguetón, cumbia y huaracha también.

-¿Con qué artista o influencer te gustaría colaborar?

-Con Leslie Shaw como cantante, y como influencer, con el padre domingo.

-¿Cuál ha sido tu mayor lujo gracias a TikTok?

-Los viajes. Fui a Cancún y a Punta Cana.

-¿Se puede vivir bien con lo que se gana en TikTok?

-Depende de la calidad de vida que uno quiere. Vivo en Pimentel, Lambayeque, donde es más económico. Gracias a Dios tengo lo necesario.