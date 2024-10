Dayanita regresó al set de 'Magaly TV, la firme' una vez más luego de su radical cambio de imagen, pero, en esta oportunidad, la actriz cómica llegó con su nuevo galán, quien se presentó el 4 de octubre en el programa como un imitador del famoso cantante colombiano Maluma. Ante la presencia de su pareja, Magaly no dudó en recordarle a su ahijada que ella había afirmado que ya no se volvería a enamorar y que solo saldría con extranjeros.

En la nueva edición de su espacio en el canal 9, Magaly aprovechó para advertirle al nuevo amor de Dayanita que no se aprovechara de la famosa para saltar a la fama.

Dayanita presenta a su nuevo galán y Magaly le recrimina

La talentosa Dayanita regresó a 'Magaly TV, al firme' con su pareja, y Magaly Medina no dudó en reclamarle al instante por haberla "estafado". Según la conductora del programa, su ahijada le había dicho que ya no se volvería a enamorar y que iba a salir con varios, siempre y cuando no sean peruanos. "Ojo, me dijiste puro extranjero y yo dije: 'Vaya, mi Dayanita es de las mías'", expuso.

Tras ello, la actriz de 'JB en ATV' aclaró que ella misma se había confundido con su galán, pues pensó que él era extranjero, cuando en realidad solo había viajado a otros países. "Yo pensé que era colombiano, en su momento me estafó", afirmó entre risas. Magaly agregó que su ahijada seguro había pensado que su galán era de Colombia solo porque imitaba a Maluma.

Posteriormente, Dayanita agregó que recientemente ha formalizado su relación con su pareja, aproximadamente a finales de septiembre, mientras se recuperaba de sus múltiples operaciones estéticas.

Magaly advierte al nuevo galán de Dayanita

Magaly Medina aprovechó la ocasión para indagar sobre la identidad del nuevo galán de Dayanita, Miguel Rubio, quien reveló que se dedica a la gastronomía y además realiza shows imitando a Maluma.

En ese sentido, la 'Urraca' advirtió que no querían que él usara su relación para hacerse conocido en el medio. "Acá estamos un poco fastidiados porque a Dayanita después la utilizan como trampolín, como escalera al triunfo, no pues. Por eso acá están los papeles. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu currículum? No queremos verla sufriendo, tampoco te queremos ampayar como a Topito", expresó Magaly.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

Ante ello, la participante de 'JB en ATV' respondió firmemente que las cosas estaban bien claras entre ellos. "Ya le dije que si quiere caminar de mi mano, chévere, y si no, las puertas están abiertas porque yo no estoy para rogar a nadie", declaró la actriz cómica.

Dayanita y su nuevo galán. Foto: captura ATV

Resumen sobre Dayanita y su nuevo galán