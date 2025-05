Desde el deceso de Mario Vargas Llosa el 13 de abril, han surgido rumores sobre la reacción de Isabel Preysler. Álvaro Vargas, en una reciente entrevista a La Nación, desmintió que la socialité se comunicara con la familia, enfatizando que su relación fue un breve capítulo en la vida del Nobel de Literatura.

Álvaro Vargas Llosa minimiza a Isabel Preysler tras la muerte de su padre

En ese sentido, hizo de menos a Isabel Presley, subrayando que no tiene nada que agregar sobre la relación que ella mantuvo con su padre, pues considera que ya no tiene relevancia. Además, Álvaro Vargas Llosa destacó que el vínculo con Preysler no fue significativo para la familia, dado que fue una relación de corto plazo y que terminó hace varios años.

Desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, han circulado rumores sobre la reacción de Isabel Preysler, pero Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor del escritor, aclaró recientemente en una entrevista con La Nación que la socialité no se puso en contacto con la familia.

Desmintió así las versiones que sugerían que Preysler había intentado despedirse de su expareja. “No hizo llegar sus condolencias, pero creo que es lo mejor. Esa etapa ya está superada; fue un capítulo breve en la vida de mi padre”, señaló el hijo del Nobel de Literatura.

La relación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se conocieron en 1986, pero fue en 2015 cuando su romance se hizo público. La pareja fue vista en diversas ocasiones, lo que alteró la imagen reservada del escritor. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de controversias y terminó en 2022, tras varios años juntos.

Después de su separación, Vargas Llosa se reconcilió con su exesposa Patricia Llosa, lo que generó más especulaciones sobre su vínculo con Preysler. La familia del escritor ha sido clara en su deseo de mantener distancia de la socialité, especialmente en momentos de duelo.

Reacción de Isabel Preysler ante el fallecimiento de Vargas Llosa

Según informes, Isabel Preysler se enteró de la muerte de Vargas Llosa a través de una llamada y se mostró en estado de “shock”. Sin embargo, Álvaro Vargas Llosa ha señalado que la socialité no se comunicó con la familia para ofrecer sus condolencias, lo que ha alimentado la controversia en torno a su relación.

El hijo del escritor expresó que fue mejor que Preysler no se acercara a la familia durante el duelo, considerando que su relación con su padre fue un “pequeño paréntesis” en su vida. Esta declaración ha generado reacciones diversas en el ámbito mediático.

La separación de Mario Vargas Llosa e Isabel Presley

La separación de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler fue un tema de gran interés público. Jaime Bayly, periodista y amigo del escritor, reveló que la decisión de terminar la relación fue tomada por Vargas Llosa, no por Preysler. Según Bayly, la ruptura se debió a varios factores, incluyendo el desgaste emocional y un cambio en las prioridades del escritor tras enfrentar problemas de salud.

Bayly también mencionó que la relación se vio afectada por la falta de apoyo de Preysler durante la enfermedad de Vargas Llosa, lo que contribuyó al distanciamiento. El Nobel de Literatura buscaba una vida más tranquila, alejada del “circo” mediático en el que estaba inmersa su pareja.