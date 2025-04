Isabel Preysler, una de las socialités más emblemáticas de España, atraviesa una aparente crisis económica desde su separación con el escritor Mario Vargas Llosa. La figura que durante años fue sinónimo de glamour, lujo y sofisticación, hoy enfrentaría una situación financiera complicada que ha hecho que dependa de su hijo, Enrique Iglesias, para mantener su elevado estilo de vida.

A medida que su vida social se fue distanciando y su presencia en los medios se hizo más escasa, los rumores sobre sus problemas económicos no tardaron en surgir. Según diversos medios españoles como El Español y el programa TardeAR, la socialité estaría pasando por un momento delicado, especialmente debido a los altos costos que implica su mansión y el mantenimiento de su estilo de vida.

¿Isabel Preysler tendría problemas económicos?

Desde que Isabel Preysler terminó su relación con Mario Vargas Llosa, la socialité ha visto cómo su economía personal ha sufrido una caída considerable. Durante su relación con el escritor, la exmujer de Julio Iglesias vivía bajo un lujoso estilo que incluía su famosa mansión en Madrid, conocida como "Villa Meona", un símbolo de su estatus social. El mantenimiento de la propiedad y su personal doméstico representaban gastos mensuales que superaban los 7.000 euros, una cifra que se hacía sostenible gracias a los contratos publicitarios que conseguía, así como al apoyo de Vargas Llosa, quien colaboraba en cubrir parte de esos gastos.

Sin embargo, tras la ruptura, las dificultades comenzaron a hacerse evidentes. La popularidad de Isabel decayó y, como consecuencia, los contratos publicitarios que solían llenar sus cuentas bancarias también disminuyeron. En lugar de recibir propuestas de grandes marcas, muchas de ellas han optado por renovarse con figuras más jóvenes, como su hija Tamara Falcó, quien ha comenzado a destacar en el mundo de la publicidad y el entretenimiento.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler estuvieron juntos por siete años. Foto: Gtres.

Enrique Iglesias estaría apoyando a Isabel Preysler con sus gastos

Con los ingresos de Isabel Preysler en declive, su hijo Enrique Iglesias ha tomado un papel fundamental en su vida financiera, según TardeAR. El cantante habría asumido los gastos de "Villa Meona", asegurándose de que su madre mantuviera su hogar. Fuentes cercanas al círculo familiar revelaron que el cantante estaría cubriendo un coste mensual de alrededor de 10.000 euros para el mantenimiento de la mansión, lo que ha permitido a Isabel seguir viviendo en la que ha sido su casa durante tantos años.

"La situación de Isabel Preysler evidentemente no es la mejor. Y, bueno, también es evidente que Enrique ha tenido a su madre como su ojito derecho y siempre le ha ayudado. (...) El chalé que en estos momentos tiene en Puerta de Hierro es enorme. Un coste que podremos cifrar en torno a 10.000 euros mensuales, como mínimo", señaló el citado medio.

No obstante, según Arantxa Pérez, directora de la agencia Influgency y amiga de Isabel Preysler, quien fue entrevistada por El Español, indicó que la expareja de Mario Vargas Llosa “no está en la ruina”: "Ella, con la capacidad patrimonial y de cash, no considero que tenga apuros. Tiene para vivir de rentas lo que le quede de vida. Ha habido un descenso de ingresos, pero no por falta de interés. Su imagen está igual que siempre, porque es una persona que no da qué hablar. Creo que es un tema a nivel personal, que ella sienta que es tiempo de retirarse", expresós.

Según el programa TardeAR, Enrique Iglesias estaría apoyando económicamente a su madre. Foto: Telemundo (EFE).

Isabel Preysler tomó drástica decisión de retirarse

A lo largo de los últimos meses, Isabel Preysler ha optado por reducir su presencia en los medios y ha manifestado su deseo de retirarse de la primera línea pública. La socialité, conocida por su elegancia y presencia en eventos de alto nivel, señaló en su última aparición en octubre de 2024 que ha decidido distanciarse de los reflectores.

"Debo de estar haciéndome muy mayor porque últimamente me están dando mucho premio. Creo que está llegando el momento en que empiece a retirarme y os deje a mis niñas, que son mucho más graciosas y divertidas que yo. Y ya no os quiero ni contar cómo son mis nietos", reveló.