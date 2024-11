Martín Vizcarra le responde a Sebastián Yatra por canción viral y usuarios dicen: "El real bebito fiu fiu"

En un inesperado cruce entre la política y la música, el expresidente peruano Martín Vizcarra sorprendió al reaccionar públicamente a '2 AM', el nuevo tema de Sebastián Yatra y Bad Gyal. Esta canción fue comparada con el remix viral 'Mi bebito fiu fiu', que surgió a raíz de una polémica que involucró al exmandatario y a Zully Pinchi, una ex candidata al Congreso. Vizcarra, conocido por su actividad en redes sociales, utilizó TikTok para compartir su reacción, generando una avalancha de comentarios y menciones.

El hecho no pasó desapercibido para Sebastián Yatra, quien respondió con un video en sus redes sociales. Esta interacción no solo destacó la vigencia del remix peruano, sino que también evidenció el impacto de '2 AM' en el ámbito digital, reforzando su éxito global.

«Mi bebito fiu fiu» es una canción paródica creada por el productor peruano Tito Silva Music e interpretada por Tefi C. Foto: composición LR

¿Qué dijo Martín Vizcarra sobre canción de Sebastián Yatra?

Martín Vizcarra publicó un video en TikTok donde mostró su sorpresa al escuchar la melodía de '2 AM'. En el clip, grabado en las oficinas de su partido político 'Perú Primero', se ve al expresidente ingresar mientras una colaboradora escucha la canción en su computadora. "Ese ritmo se me hace conocido", comentó Vizcarra, en referencia al popular remix 'Mi bebito fiu fiu', inspirado en una conversación entre él y Zully Pinchi.

Con humor, Vizcarra finalizó su video deseando "¡Éxitos, Sebastián!" y demostrando una vez más su habilidad para conectar con el público digital, incluso aludiendo a la polémica que dio origen al remix creado por Tito Silva. Este gesto fue aplaudido por muchos usuarios, quienes lo calificaron como el "real bebito fiu fiu".

¿Cuál fue la respuesta de Sebastián Yatra?

La reacción de Martín Vizcarra no tardó en llegar a Sebastián Yatra gracias a los usuarios que etiquetaron al cantante en TikTok. El colombiano respondió compartiendo el video del político peruano y grabando su propia reacción. En el clip, Yatra observa con detenimiento el contenido y sonríe ampliamente cuando Vizcarra menciona el ritmo familiar. Con un pulgar arriba, el artista agradeció los buenos deseos.

Esta interacción puso en evidencia cómo una canción puede generar conexiones inesperadas entre figuras de ámbitos totalmente diferentes. Además, destacó el impacto de '2 AM', una composición que combina géneros urbanos con interpolaciones de 'Thank You', tema original de Dido, también usado en 'Mi bebito fiu fiu'.

¿Cuál fue la reacción de usuarios?

Los usuarios en redes sociales reaccionaron con humor y sorpresa ante el cruce entre Martín Vizcarra y Sebastián Yatra. En los comentarios del video publicado por el expresidente, muchos señalaron que "El real bebito fiu fiu se pronunció", haciendo referencia al remix que lo catapultó a la fama viral. Otros destacaron la habilidad de Vizcarra para aprovechar temas de tendencia y mantenerse relevante en el ámbito digital.

Por otro lado, los seguidores de Yatra celebraron la respuesta del artista, resaltando su buena actitud ante la inesperada mención.