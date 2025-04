La boda de Alejandra Baigorria, celebrada el último fin de semana, no pasó desapercibida para el ojo público. La ‘urraca’ se tomó varios minutos de su programa para comentar cada detalle de la ceremonia y fiesta de los recién casados.

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora se detuvo en uno de los momentos más comentados, el eufórico grito de la ‘gringa de gamarra’ tras casarse por civil con Said Palao.

En las imágenes que se hicieron virales en redes, la empresaria sale al balcón de la Municipalidad de Lima junto a su esposo, alzando su ramo de novia y diciendo: “¡Nos casamos, carajo!”. Este detalle hizo que la conductora de espectáculos compare la escena con la celebración de hinchas cuando su equipo gana un campeonato.

“Es como cuando triunfa la Alianza o la ‘U’ gana la copa. No te ganaste nada, hijita, porque con este novio, yo tampoco. Para ella es un triunfo llegar al altar; esta chica soñaba tanto con casarse que lo último para ella fue con quién”, expresó la ‘urraca’.

Magaly cuestiona celebración de Alejandra Baigorria

Por otro lado, Medina se refirió a la peculiar celebración que tuvo Baigorria tras casarse por civil, comentando que para ella su logro fue haber cumplido su sueño de tener la boda ideal. También habló del evento, donde mencionó que varios elementos podrían haber sido obtenidos por canje.

“Creo que era el hecho de tener la boda soñada y ahora formar la familia que quiere. Porque ya tiene la casita, ya se la ha comprado. Ha trabajado por eso. Claro que algunas cosas (de la boda) fueron por canje; eso debió ser así, si no, no hubiera agradecido a tanta gente. Me asombra ella diciéndole a la gente: ‘Lo logré’. A mí no se me hubiera ocurrido”, agregó.

Magaly critica al papá de Said Palao por armar pelea en la boda de su hijo

La conductora también habló de la polémica pelea protagonizada por el padre de Said Palao durante la boda de Alejandra Baigorria y criticó duramente el comportamiento de los asistentes.

“Alejandra Baigorria se empeñó en cumplir todos sus sueños, toda su ilusión la volcó en hacer su noche ideal, para que gente mal comportada, que no sabe respetar una boda, la arruine. Gente maleducada como el mismo papá del novio, armando tremendo chongazo en el matrimonio de su hijo”, expresó la conductora.