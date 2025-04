Austin Palao sorprende a Alejandra Baigorria y a Said con tremenda sorpresa en su noche de bodas

Austin Palao es el hermano menor de Said Palao. Foto: Composición LR/TikTok.

El exintegrante de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, Austin Palao, hermano de Said, no pasó desapercibido en la llamada ‘boda del año’ de su ahora cuñada Alejandra Baigorria. El modelo acompañó a los recién casados hasta el final de la celebración y, en medio de la fiesta por su noche de bodas, decidió sorprenderlos con un gesto que nadie se esperaba.

Los invitados captaron el emotivo momento y las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, dejando en evidencia el enorme cariño que Austin siente por su hermano mayor Said y por Alejandra Baigorria, la nueva integrante de su familia, en uno de los días más importantes de sus vidas.

Austin Palao canta en vivo en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

Austin Palao no tuvo mejor idea que regalarle a Alejandra Baigorria y Said Palao un show musical como regalo de bodas, interpretando en vivo su tema ‘La Reina’ frente a todos los invitados. El cantante urbano, de 30 años, emocionó a los recién casados, quienes no dudaron en salir a bailar la canción junto a sus amigos y familiares durante la recepción celebrada en el fundo Casablanca de Pachacámac.

Personajes como Hugo García y Katia Palma compartieron parte de la presentación en sus historias de Instagram, donde se vio a Austin muy cariñoso con Said, abrazándolo y felicitándolo mientras interpretaba su tema.

Austin Palao recibió sandalias como regalo por asistir a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

Alejandra Baigorria y Said Palao tuvieron un original detalle con todos los invitados a su boda en Pachacámac, entre ellos Austin Palao: les regalaron sandalias especiales para la celebración. Sin embargo, no se trató de sandalias comunes, sino de un modelo resistente pensado para que no terminara en la basura tras la fiesta.

Además, cada par venía personalizado con el nombre del invitado y la fecha en que la empresaria y el chico reality unieron sus vidas.