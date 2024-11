Linkin Park en Bogotá 2025: inicio de venta de entradas, precio y fecha confirmada para el regreso a Colombia

Luego del exitoso concierto llevado a cabo en noviembre de este año, Linkin Park, una de las bandas más emblemáticas del nu metal, anunció su regreso a Colombia en el marco de su gira mundial 2025, titulada "From Zero". Los fanáticos colombianos podrán volver a disfrutar de sus grandes éxitos y nuevos temas, en lo que promete ser uno de los conciertos más destacados del año.

Con un nuevo álbum a punto de lanzarse y una vocalista renovada, Linkin Park se embarca en esta extensa gira que recorrerá más de cincuenta ciudades en tres continentes. Este tour, que comenzará en enero en Ciudad de México, representa una nueva etapa para la banda, que ha sabido reinventarse después de la trágica pérdida de Chester Bennington en 2017. La nueva voz de Linkin Park, Emily Armstrong, promete un show único y fresco sin perder la esencia que los catapultó a la fama mundial.

¿Cuándo se presentará Linkin Park en Bogotá 2025?

La cita para los seguidores de Linkin Park en Bogotá será el 26 de octubre de 2025, fecha en que la banda tocará sus clásicos y nuevas canciones en el marco de la gira "From Zero". Este evento es especialmente esperado, ya que la última presentación de la banda en la capital colombiana estuvo marcada por problemas técnicos que, aunque no opacaron la energía del público, dejaron a algunos fanáticos con ganas de una experiencia sonora impecable. Esta vez, Linkin Park promete una producción de alta calidad, con un sistema de sonido optimizado y una puesta en escena que resalte tanto las canciones que marcaron la trayectoria del grupo como las nuevas composiciones del álbum "From Zero".

En cuanto a las entradas, la venta oficial se anunciará en las próximas semanas y, dado el gran interés generado, se espera que se agoten rápidamente. Los precios de las entradas aún no han sido confirmados, pero se anticipa que habrá diferentes categorías para adaptarse a todos los tipos de fans, desde la zona general hasta sectores exclusivos cerca del escenario.

Anuncio oficial de la gira mundial junto a sus invitados. Foto: X/linkinpark

¿A qué otros países de Sudamérica visitará Linkin Park en su gira mundial de 2025?

Además de Colombia, Linkin Park llevará su tour "From Zero" a varias ciudades importantes de Sudamérica. La banda ya ha confirmado presentaciones en Perú, Argentina, Chile y Brasil, lo cual convierte a esta etapa de la gira en una oportunidad única para los seguidores del continente que desean vivir la experiencia de un concierto de nivel mundial.

La gira sudamericana cerrará la serie de presentaciones de Linkin Park en 2025, después de haber recorrido más de cincuenta ciudades en Asia, Europa y América del Norte. Iniciando en Ciudad de México el 31 de enero, la banda se presentará en lugares icónicos y estadios de gran capacidad, consolidando su posición como una de las agrupaciones de rock más influyentes y populares del siglo XXI.

Entre los artistas invitados en su gira mundial, destacan grupos y solistas que complementan la propuesta musical de Linkin Park, como Queens Of The Stone Age, AFI, Architects, JPEGMAFIA y Spiritbox, quienes recientemente fueron nominados a los Grammys por mejor presentación de metal. Aunque no todos los invitados estarán presentes en todas las fechas, estos artistas se unirán a Linkin Park en varias de sus presentaciones.

¿Quién es la nueva vocalista de Linkin Park?

Emily Armstrong, la nueva vocalista de Linkin Park, es una de las incorporaciones más notables de esta nueva etapa de la banda. Armstrong, reconocida en la escena alternativa por su trabajo en la banda Dead Sara, se suma a Linkin Park aportando una voz potente y distintiva, que renueva el sonido del grupo sin abandonar su esencia. Su presencia en el escenario y su capacidad para interpretar tanto los clásicos de Linkin Park como las nuevas composiciones han sido elogiadas por críticos y fans por igual.

La llegada de Armstrong marca el inicio de una nueva era para Linkin Park tras el fallecimiento de Chester Bennington, una pérdida que dejó una huella profunda en el mundo de la música y en la propia agrupación. Además de Emily Armstrong, la banda ha incorporado a Colin Brittain en la batería, contribuyendo a un sonido renovado y fresco que se verá reflejado en el álbum "From Zero".