System of a Down concierto Lima 2025: precios y hora de inicio de la preventa de entradas disponibles desde hoy

System of a Down es conformado por el cantante Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan. Foto: Instagram.

Si eres fanático del rock alternativo, prepárate para vivir una experiencia inolvidable: System of a Down ha confirmado su primer concierto en Lima como parte de su Wake Up! Tour 2025, una gira que recorrerá las principales ciudades de Latinoamérica. Después de décadas de espera, la icónica banda oriunda de Armenia finalmente se presentará en el Estadio Nacional el próximo 27 de abril de 2025, cumpliendo el sueño de miles de seguidores peruanos.

El anuncio oficial, compartido en las redes sociales de la banda, fue recibido con euforia. “¡Despierta Sudamérica! Lo hicimos. Te escuchamos. Ya vamos”, escribieron junto al afiche oficial de la gira, que incluye siete fechas confirmadas en la región.

Preventa de entradas para System of a Down en Lima 2025: ¿a qué hora inicia este jueves?

Este jueves 19 de diciembre, a partir de las 10:00 a.m., comienza la preventa exclusiva a través de la web oficial de Teleticket, con un beneficio especial: descuento de hasta el 15% al pagar con tarjetas Interbank.

Inicio de la preventa: Jueves 19 de diciembre, desde las 10:00 a.m.

Plataforma: exclusivamente en la web de teleticket

Beneficio: descuento de hasta 15% para compras realizadas con tarjetas Interbank.

Modalidad: preventa únicamente virtual.

System of a Down es un grupo oriundo de Armenia que cosechó un éxito tremendo en Estados Unidos. Foto: Instagram.

Precio de las entradas para ver a System of a Down en Lima 2025

Teleticket ha revelado los precios oficiales para el tan esperado concierto de System of a Down en Lima. El espectáculo contará con un escenario dividido en siete zonas, con precios que se ajustan a diferentes presupuestos. En esta etapa especial arrancan desde S/160, con un descuento de hasta 15% para quienes utilicen tarjetas Interbank.

Preventa Interbank

Campo A: S/395

Campo B: S/295

Occidente 1 numerado: S/380

Occidente 2 numerado: S/330

Oriente 1 numerado: S/380

Oriente 2 numerado: S/330

Tribuna norte: S/160

Precio tras finalizar la preventa

Campo A: S/465

Campo B: S/347

Occidente 1 numerado: S/447

Occidente 2 numerado: S/388

Oriente 1 numerado: S/447

Oriente 2 numerado: S/388

Tribuna norte: S/188

Precios para ver a System of a Down en Lima 2025. Foto: Teleticket.

Guía sencilla para comprar entradas del concierto de System of a Down en Lima 2025