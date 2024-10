Andrea Luna: protagoniza ficción de Latina y sueña con dirigir cinta que hable de temas sociales

La actriz peruana Andrea Luna acaba de enfrascarse en dos nuevos proyectos: la actuación y la música. El primero, como una de las protagonistas de #Pobre Novio, novela familiar de Latina Televisión y Mega Media Chile que va en paralelo con el lanzamiento del tema 'Solo Cree en Ti' donde acompaña a la cantante Kirei en su lanzamiento como solista.

"Estoy terminando un lindo año. Estuve hasta hace poco en 'Al fondo hay sitio' donde interpreté a Romina. Me quedan grandes recuerdos de esa experiencia ya que nunca había trabajado en esa producción. A Erick (Elera) ya lo conocía, pero sentí que allí nació una amistad muy bonita y yo lo quiero mucho, respeto y admiro su trabajo. Por otro lado, Alejandro (Villagomez) es un genio, me encanta. Ha sido la segunda vez que trabajabamos juntos. En el musical 'Nací para quererte' fuimos pareja . Es un gran músico y a su personaje (Gaspar) también le ha metido música, el cajón. Creo que esa dupla funciona maravillosa. Quedé contenta con mi participacipación. Y ahora a seguir trabajando y buscármelas que es lo que hago desde los quince años".

Protagonistas de telenovela de Latina '#Pobrenovio': Nico Ponce, Priscila Espinoza y Andrea Luna. Foto: difusión

Desde hace unos días, la actriz graba #Pobre Novio, donde interpretará a Pamela. "Cuando salió el tráiler, siento que a la gente le ha gustado mucho lo que ha visto. Tiene una calidad cinematográfica y eso lo agradezco. Me gusta lo que están haciendo Latina y Mega. Y estoy agradecida por la gran oportunidad de trabajar como una de las protagonistas. Somos tres los que vamos a llevar esta historia y obviamente se desarrollan más núcleos e historias muy divertidas. Y Pamela es divertidísimo, la estoy pasando increíble. Yo que he venido del drama y llorar, siento que desde 'Al fondo hay sitio' empecé con la comedia y con Pamela siento que le he encontrado algo muy diferente a lo que hacía con Romina. Me han cambiado de look, tiene otra energía. Me han pedido ciertas características que tiene que tener el personaje , tanto físicas como emocionales. Me he dedicado a trabajar eso desde el impulso también y claro sentarme, leer las escenas y entender al personaje.

En #Pobre Novio Andrea está comprometida por varios meses. En el camino espera encontrar un proyecto para la pantalla grande que pueda asumir al final de las grabaciones y no descarta salir del país. "Amo hacer cine, es una de las cosas que más disfruto por el detalle, la delicadeza con la que se hace, sobretodo cuando los directores tienen ese cuidado con la fotografía y todo el conjunto de cosas y factores que hacen que sea un buen producto. Espero que después de hacer esta gran producción venga un proyecto cinematográfico. Ya tengo varias películas y quiero volver al cine, pero cada proyecto merece su tiempo. Ahorita tengo para ocho meses de grabación. No podré hacer cine ni teatro y sabes que el teatro me encanta, agota pero es un agotamiento que te deja feliz y espero no solo hacer cine como actriz sino también como productora y por qué no, en un futuro dirigir. Es algo que me apasiona, pero claro, requiere una preparación que voy a tener .Es uno de mis sueños dirigir mi propio proyecto cinematográfico, espero que se de pronto. Hacer cine fuera del país es uno de mis sueños, yo sigo bastante conectada fuera pero no es fácil. Tenía planes de viajar pero por algunas grabaciones no pude. Espero pronto regresar a Mexico y seguir trabajando y también ver algo en España.

Andrea Luna (Romina) y Erick Elera (Joel) en 'Al fondo hay sitio'. Foto: Instagram

¿De qué te interesaría hablar en una próxima obra de teatro o cine?

Me gustan mucho las películas policiales de acción terror y suspenso. Y me gusta también tocar temas importantes. Me gustaría hablar de lo mal que está el sistema de salud en mi país, de la delincuencia, de la trata de personas. Temas sociales fuertes. Me gusta hablar sobre mujeres. Yo escribo cuentos y todas mis protagonistas son mujeres, tengo una fijación en eso. Siempre voy a hablar de mujeres y me gustaría protagonizar proyectos donde la mujer sea el tema principal. Como Jauría que tuvo dos temporadas y La habitación azul, que tocaron temas muy sensibles. Me gustan los temas fuertes y siempre que destaque y empodere a la mujer. Por ahí quiero ir.

"En la música estoy en un proceso de exploración"

De 'Solo Cree en Ti', tema donde acompañó a su amiga Kirei en su lanzamiento como solista, refiere lo que dice la canción es algo que siempre quiso expresar desde hace tiempo. "Quiero llevar un mensaje bonito". "Y si, estoy en un proceso de exploración porque hay muchos géneros que me gustan y, claro, no puedo abarcar todo. En este momento me considero una artista que hace pop, pero estoy haciendo un poco de balada, cumbia, hasta valses. Estoy haciendo de todo un poco, pero lo estoy fusionando con un estilo que a mi me acomoda, que es muy personal, independiente. Todavía estoy buscando. Estoy en proceso de exploración. Lo que a mí más me gusta en realidad, me gustan las canciones románticas, las canciones acústicas. Ahí es donde más apunto a ese tipo de artista. Ahorita estoy fusionando cosas, probando estilos, buscando mi voz y me esta yendo bien".