Después de semanas marcadas por la polémica y la incertidumbre, el tiktoker Ángel Ramírez ha vuelto a captar la atención de sus seguidores al protagonizar un emotivo reencuentro con su pareja, Colleen Barry, conocida como 'Coco', y su hijo en Estados Unidos. El creador de contenido, conocido por sus divertidos videos familiares, fue foco de controversia a mediados de marzo, cuando fue captado ingresando a hoteles en compañía de dos mujeres y un amigo, situación que lo llevó a aclarar públicamente que no fue infiel a su pareja y que ambos habían decidido tomarse un tiempo separados.

Sin embargo, el panorama parece haber cambiado este fin de semana. El sábado 5 de abril, Ángel Ramírez sorprendió a su comunidad digital al compartir en sus plataformas un video donde se le ve abrazando a su hijo y, momentos después, sellando lo que muchos consideran una reconciliación con 'Coco' con un tierno beso durante un evento deportivo. La escena, grabada en un estadio de fútbol americano, rápidamente se viralizó, generando una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron el aparente renacer de su relación.

Ángel Ramírez postea tierno beso con 'Coco', pero lo borra minutos después

El inesperado giro en la relación de Ángel Ramírez y ‘Coco’ dejó atónitos a sus seguidores cuando, a través de sus historias de Instagram, el tiktoker compartió un breve, pero revelador video en el que ambos se muestran cariñosos y se dan un beso en lo que parece ser la grada de un estadio de fútbol americano.

Aunque las imágenes duraron solo unos minutos en su perfil antes de ser eliminadas, esto fue suficiente para que varios usuarios lograran capturarlo y viralizarlo en otras plataformas. Para muchos, esta muestra de afecto entre la norteamericana y Ángel Ramírez fue la confirmación definitiva de que la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad.

No obstante, la reacción en redes sociales fue dividida. Mientras algunos celebraron el reencuentro de la pareja, otros no ocultaron su desacuerdo, cuestionando la aparente reconciliación tras el escándalo del ampay del creador de contenidos peruanos, Ángel Ramírez. Comentarios como “Él no supo valorarla”, “Si llegó a ser todo show, qué triste por los dos” y “Ángel no merece a ‘Coco’” reflejan la polémica que sigue generando esta relación en el ojo público. La eliminación del video también levantó sospechas entre sus seguidores.