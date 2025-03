El tiktoker peruano Ángel Ramírez, esposo de la creadora de contenido estadounidense Collen Barry, más conocida como 'Coco', desató una fuerte polémica tras ser captado ingresando a varios hoteles del distrito de Lince en compañía de un amigo y dos mujeres, la madrugada del domingo. Las imágenes fueron difundidas por el canal de YouTube 'Puro Floro', urracos de Magaly Medina, y rápidamente captaron la atención del público, pues su esposa y madre de su hijo no se encuentra actualmente en Perú.

Tras la viralización del ampay, el influencer chiclayano usó sus redes sociales para esclarecer los hechos ocurridos y negó infidelidad a su esposa. ¿Qué dijo Ángel Ramírez?

Ángel Ramírez da su versión tras ampay y niega infidelidad a su esposa

Según contó el streamer, la noche del sábado salió de fiesta a una discoteca con un amigo. Este último, se habría encontrado con su exsaliente y una amiga cercana a ella, por las que las invitó a conversar con ellos.

"Vengo a aclarar el video que se mostró y lo que se pudo haber grabado en el momento. No lo niego, pero yo creo que se pasaron un poco la mano (...) Nosotros fuimos a la reunión. Estuvimos tomando. Esta persona que me acompañó encontró a dos personas (mujeres) cercanas a él. Ex salientes (...) El ser un buen amigo me jugó mal. Entro mucho a mis amigos y es algo que debo mejorar", comentó.

Sin embargo, tras una discusión entre su amigo y su ex pareja, decidieron embarcar a ambas jóvenes a un alojamiento cercano de la discoteca. Luego de que varios establecimientos se negaran a darles un lugar para descansar, optaron por pedirles un taxi para que regresen a su casa.

"Mi amigo me dijo: 'no quiero ir a dejarlas hasta una locación lejana' y yo tampoco porque no me pagan la gasolina y le dije: 'Te acompaño a donde vas a ir a dejarlas' (...) Fuimos en busca de un alojamiento donde puedan pasar la noche. En los videos se ve claramente que caminamos, buscamos porque estaban muy borrachas (...) No les dieron alojamiento", indicó.

"Ellos comenzaron a pelear nuevamente en la calle (mi amigo y su expareja) y lo que hice fue subirme al carro y buscar un lugar donde puedan ellas buscar un taxi para que se vayan a descansar. Intentamos todo lo posible para que (ellas) puedan descansar (...) Obviamente ahí yo pequé un poco de buen amigo sin darme cuenta al nivel que yo me estaba exponiendo", añadió.