Gal Gadot recibe su estrella en el Paseo de la Fama en medio de protestas

“Solo soy una chica de una ciudad de Israel. Esta estrella me recordará que con trabajo duro, pasión y un poco de fe todo es posible”, dijo Gal Gadot al desvelar su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Mientras la actriz era homenajeada por su carrera, manifestantes pro- Israel y pro- Palestina protestaban frente al teatro donde se desarrollaba la ceremonia en Los Ángeles, California. “Es un desafío para la gente hablar en redes sociales porque hay mucho odio, muchos bots y tanta gente enojada que busca una causa”, declaró en una entrevista con Variety.

Antes de aceptar su estrella en Hollywood, Gadot declaró al citado medio que ha preferido alejarse de la política, sobre todo, después de los ataques de Hamás. “El 7 de octubre, cuando las personas fueron secuestradas de sus casas, de sus camas; hombres, mujeres, niños, ancianos, sobrevivientes del Holocausto, sufrían los horrores de lo que sucedió ese día, no pude callarme. Me impactó la cantidad de odio, la cantidad de gente que cree saber cuando en realidad no tiene ni idea, y también la injusticia que a menudo tienen los medios de comunicación. Así que tuve que alzar la voz”.

Cuando Gal Gadot quedó inmortalizada en Hollywood, comentó que le llevará tiempo darse cuenta de que es real. “Fui bailarina durante 12 años, pero la actuación nunca fue algo que me interesara. Después de graduarme, estudié Derecho y, como trabajo extra, hacía de modelo. Y una cosa llevó a la otra: un director de casting de James Bond quiso hacerme una prueba para la chica Bond (en ‘Quantum of Solace’)”.

No consiguió el personaje, pero años después obtuvo su protagónico. “Hacer Wonder Woman con una compañera como Patty Jenkins (la directora) fue el cambio de vida”.

