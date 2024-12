Francisca Aronsson, actriz de 'Pituca sin lucas', no solo ha conquistado con su talento, sino también con la cercanía que muestra junto al streamer Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata. En una reciente entrevista, la popular 'Pecas' habló sobre los coqueteos que han protagonizado en sus transmisiones en vivo y dejó entrever que no todo es parte del show, ya que en las últimas colaboraciones "comenzó a sentir cosas" por el tiktoker.

Sin embargo, Francisca Aronsson también se encuentra en el centro de una controversia con Marina Gold, actriz de contenido para adultos, tras coincidir en el cumpleaños de Cristorata.

¿Qué dijo Francisca Aronsson sobre los coqueteos con Cristorata?

Durante su entrevista en 'La habitación de Henry Spencer', Francisca Aronsson confesó que, aunque ella y Cristorata no mantienen una relación sentimental, sus interacciones han provocado ciertas sensaciones en ella. “La gente se enamoró de nuestra relación como amigos, pero siempre tuvimos y tenemos mucha química. Entonces, quieren vernos juntos, casados y con hijos”, afirmó la actriz.

Aunque inicialmente veía sus interacciones como parte del show, la actriz admitió que con el tiempo empezó a sentir “una chispa”. “Voy a ser sincera, no todo es show. Aunque estés actuando, tu cuerpo siente. Me generan cosas, ni siquiera podría decirte qué porque no lo sé”, añadió.

Por otro lado, Francisca destacó que el público disfruta de la química entre ambos, pero dejó claro que su relación es únicamente de amistad. “No somos nada”, aclaró respecto a los rumores que la vinculan sentimentalmente con Cristorata.

Francisca Aronsson y el conflicto con Marina Gol por sus comentarios

El enfrentamiento entre Francisca Aronsson y Marina Gold, actriz de contenido para adultos, se originó durante el cumpleaños de Cristorata, donde ambas coincidieron por primera vez. A pesar de mostrarse cordiales en público, la interacción estuvo cargada de comentarios sarcásticos que desataron rumores de una mala relación.

En respuesta a las declaraciones de Francisca, Marina Gold expresó su descontento en una transmisión. “¿Qué preferías, Pecas? ¿Que me presentaran y que te ignorara? Si lo hacía, me iban a funar a mí. Solo fui cortés contigo, agradece eso. Me caíste increíble, pero hablé bien de ti luego del cumpleaños, fuera de cámaras también”, señaló Gold.

Francisca, por su parte, afirmó que respeta la profesión de Marina pero prefiere mantener su imagen alejada de ese tipo de asociaciones. “Es una chica increíble y linda, pero lo que ella hace, que se respeta, no va con mi imagen”, explicó la actriz.