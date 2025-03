La presentadora de televisión Tula Rodríguez se mostró muy afectada por el asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10 conocido como ‘El Ruso’, quien recibió dos disparos por parte de sicarios tras el atentado contra el bus de la agrupación de cumbia cuando se dirigían a Ate para ofrecer un concierto.

Por esa razón, la integrante de ‘El gran chef: Famosos’ utilizó su cuenta de TikTok para expresar su pesar por lo sucedido con el artista e instó a las autoridades a tomar medidas. Además, reveló que en su momento fue víctima de extorsión, pero por miedo se vio obligada a callar.

Tula Rodríguez alza la voz por el asesinato de ‘El Ruso’ de Armonía 10

A través de su cuenta de TikTok, Tula Rodríguez, con los ojos llorosos, exigió a las autoridades que tomen medidas drásticas de inmediato, señalando que es inaceptable que los delincuentes sigan arrebatando vidas. Sus palabras fueron en referencia al asesinato del cantante Paul ‘El Ruso’ Flores, de Armonía 10, ocurrido la madrugada del domingo 16 de marzo en San Juan de Lurigancho.

“No me gusta dar estas noticias, pero es indignante lo que estamos viviendo en nuestro país, en nuestra sociedad (…) Es momento de que las autoridades actúen ya y tomen medidas firmes. No se puede dar oportunidad a nadie que mate, asesine, viole, destruya la vida de otra persona o, como en este caso, se la quite. Mi máxima solidaridad con mis compañeros de Armonía 10. Como peruanos, tenemos que reaccionar ya”, compartió.

Tula Rodríguez también expresó su indignación ante la creciente inseguridad, lamentando que las personas ya no puedan salir a la calle sin temor a ser asaltadas o incluso asesinadas. Además, recordó una experiencia personal en la que fue víctima de extorsión. “¿Hasta dónde vamos a llegar? A mí también me ha pasado, fui extorsionada y, por miedo, tuve que callar. Pero ya basta”, manifestó.

Tula y su lucha contra la extorsión: el día que enfrentó el miedo

En 2015, Tula Rodríguez vivió uno de los momentos más aterradores de su vida al convertirse en víctima de extorsión debido al spa que tenía en La Victoria. Aunque el miedo la paralizó por días, finalmente reunió el valor para denunciar el hecho ante las autoridades.

“Soy como cualquier ciudadano que recibe amenazas y extorsiones. Tengo temores como cualquiera, pero la vida continúa, no puedo encerrarme”, expresó en aquel entonces. Afortunadamente, la historia tuvo un giro a su favor: el responsable fue capturado y, con él, la tranquilidad volvió a la vida de la presentadora y empresaria.