Este domingo 9 de marzo, el Perú se paralizó con el estreno de 'El valor de la verdad' con Pamela López, quien reveló detalles inéditos sobre su relación con Christian Cueva. La participación de la aún esposa del futbolista generó gran impacto en la farándula y se convirtió en tema de conversación en diversos programas de espectáculos.

Ante esta situación, Karla Tarazona no tardó en recordar su propia experiencia en el sillón rojo. Como se recuerda, la conductora de 'Préndete' también participó en el polémico programa en 2019, donde habló sobre su relación con Christian Domínguez. Ahora, varios años después, ambos han retomado su relación y se han dado una segunda oportunidad.

Karla Tarazona recordó su paso en 'El valor de la verdad'

Este lunes 10 de marzo, en 'Préndete', se habló sobre las confesiones de Pamela López en 'El valor de la verdad'. Durante el debate, Karla Tarazona comentó que muchos creen que participar en el programa significa que la persona aún está dolida por lo sucedido, pero en su opinión, se trata más de una cuestión de venganza. Basándose en su propia experiencia, recordó que en 2019 ella también se sentó en el sillón rojo, algo que tomó por sorpresa a Christian Domínguez.

“Yo sí me senté porque no le iba a dejar pasar libre acá (Christian Domínguez). No, papacito, me caigo yo, te caes tú también”, comentó soltando una carcajada, mientras las otras conductoras intentaban evitar que Domínguez abandonara el set. “Era la verdad, ¿por qué tú te la ibas a librar? No, tú no te ibas a librar”, agregó.

En un intento por suavizar la conversación, Christian Domínguez le tomó la mano y le dijo: “Tranquila, ya acabó, todo está bien. Ya acabó”. Ambos terminaron riéndose de la situación, aunque el cantante no dejó pasar la oportunidad de molestar a su pareja.

Domínguez señaló que se salvó de responder la pregunta 21: “¿Amas todavía a Christian Domínguez?’”, dijo mientras fingía presionar el botón rojo. Tarazona, por su parte, aseguró que habría respondido que no, pero su pareja comentó que seguramente la respuesta habría sido considerada falsa y, como resultado, habría perdido todo el dinero.

Christian Domínguez se pronuncia sobre 'El valor de la verdad' de Pamela López

Christian Domínguez finalmente se pronunció luego de ser mencionado en 'El valor de la verdad'. No obstante, en lugar de entrar en detalles sobre el tema, el cantante solicitó comprensión y aclaró que no puede hacer comentarios al respecto debido a su relación con Pamela Franco, madre de su hija.

“La gente dirá: '¿Por qué no opina si está parado aquí?'. Lo que pasa es que, entiéndanme un poco, porque en ciertas preguntas está de por medio la madre de mi hija y, obviamente, no puedo dar una opinión. Recuerden eso, por favor”, expresó Domínguez, dejando en claro que prefiere mantenerse al margen de la polémica.