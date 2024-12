Marina Gold, destacada actriz peruana del cine para adultos, se encuentra desde hace varios meses en Perú y ofreció una entrevista exclusiva con La República. La también creadora de contenidos abrió su corazón y contó detalles totalmente desconocidos sobre su adolescencia, mostrando una faceta totalmente distinta a la conocida a nivel internacional. Asimismo, contó algunas experiencias que causaron gran impacto en ella.

Por otro lado, la artista nacional también mencionó que se siente totalmente orgullosa por haber sido nominada nuevamente en los AVN Awards y considera todo un honor competir en la terna de 'Favorite porn star creator', con Jhonny Sins, actor con quien hace poco grabó un video en la industria de cine para adultos.

- Sabemos que ahora estás entrando a los eventos sociales por Navidad. ¿Planeas seguir incursionando en este rubro para ayudar a los más necesitados del país?

- Me encantaría, desde muy pequeña mis padres me llevaron. Entonces, ya desde pequeña he estado muy metida en eso. Luego, yo estuve en un colegio que tenía Bachillerato Internacional y para los que han estado saben que una parte de IB es obligatorio hacer obra social. Entonces, en el colegio, obligatoriamente una vez a la semana, íbamos a hacer obras sociales en los hospitales a estar con los niños que tenían que esperar durante dos o tres horas para tener una cita con su doctor e íbamos haciendo juegos con ellos. También, íbamos a centros de Adultos Mayores para pasar un tiempo con ellos, íbamos a orfanatos donde hay niños que tienen habilidades especiales.

- ¿Cuál ha sido la experiencia más dura con la que te encontraste?

- Es muy difícil, muy difícil, pero, creo que es cuando trabajábamos con niños. Ves a niños que quizá tienen enfermedades y se les nota, se les nota débiles, se les nota que todavía no tiene mucha fuerza o también cuando los llaman por su nombre y llaman a la especialidad que tienen que ir y tú piensas: '¿realmente este niño tiene problemas de eso? O sea, tan pequeños es muy fuerte ver eso, sí.

- Hablando de los niños, ¿planeas en un futuro ser madre?

- No está en mis planes, porque todavía no tengo esposo. Entonces, yo creo que si encontrase a un chico y digo, 'oye, con él se puede tener algo a largo plazo', pues igual me lo plantearía, pero es que sin tener con quién hacerlo y simplemente decir quiero ser madre y el primer chico que se te cruce, 'bueno, venga con este', pues tampoco es así, ¿no? Entonces, yo creo que dependería primero si quisiera tener una pareja estable y si surge, pues, sí. Si quiere tener hijos (su futura pareja), pues chévere.

- ¿Cuáles son tus metas para el 2025? ¿Qué se viene para Marina Gold?

- Quiero seguir con el OnlyFans, seguir creando un contenido nuevo, tener más fans. También, quiero seguirme metiendo más a fondo en el streaming, ahora hago videos en directo en kick (...) También estoy haciendo eventos en discotecas, me invitan a discotecas para animar y hago un show... Seguir viviendo en Perú ojalá me gusta mucho entonces espero seguir teniendo la acogida que he estado teniendo.

- ¿Cómo te sientes luego de haber sido nominada, nuevamente, para los premios AVN Awards? ¿Esperabas este recibimiento cuando recién empezaste en la industria de cine para adultos?

- La verdad es que no. Cuando empecé, yo no quería que nadie me reconociera, de hecho (...) tenía como un poco miedo a la reacción de la gente, pero ha sido muy positiva, tenía mucha acogida y no solamente a nivel nacional, sino internacional. Como tú dices, los AVN Awards son como los 'Oscar' del cine para adultos. Entonces, estar en dos nominaciones está muy bien, porque estoy en la misma categoría con Ángela White y Johnny Sins.