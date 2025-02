El programa 'América hoy' vivió un momento inesperado cuando la conductora Janet Barboza recibió una peculiar invitación del streamer Diealis. A través de su canal en Kick, el creador de contenido expresó su deseo de compartir una cena con la presentadora en Central, el prestigioso restaurante peruano que lidera el ranking mundial de la gastronomía.

La invitación de Diealis no pasó desapercibida, ya que el streamer no solo elogió a Barboza, sino que también reveló que desde su infancia ha sentido una gran admiración por ella. Su propuesta generó revuelo en redes sociales, donde los seguidores de ambos comentaron la posible cita entre la conductora y el influencer.

Diealis confiesa que Janet Barboza fue su "crush" de la infancia

El streamer Diealis, de 33 años, utilizó su plataforma para dirigirse directamente a Janet Barboza y extenderle la invitación. "Quiero hablar firme Janet Barboza, estás invitada a mi canal, me encantaría... Si quieres, vamos con seguridad, con mi producción, te invito a Central a comer y a conversar, a tener una charla amena, en stream obviamente", declaró Diealis en su transmisión en vivo.

El influencer también aseguró que la presentadora no tendría que preocuparse por el costo de la experiencia, ya que él se haría cargo de todos los gastos. "No tienes que pagar nada. Si quieres lleva seguridad, yo llevo a mi seguridad también. Planeo invertir bastante ese día para que la pases muy bien", agregó. Además, reveló que desde niño sentía una gran admiración por la conductora. "Quiero que sepas que yo de niño siempre te vi y eras mi crush", confesó.

Janet Barboza acepta la invitación de Diealis en vivo

La reacción de Janet Barboza no se hizo esperar. Al ver el mensaje en plena transmisión de 'América hoy', la conductora quedó sorprendida, pero lejos de rechazar la propuesta, decidió aceptar la invitación.

"Este joven es inteligente porque está facturando. Acepto tu invitación. Me gustaría saber qué conversaríamos, Diealis y yo", expresó con humor la popular 'Rulitos'. Intrigada por su inesperado admirador, Barboza también preguntó: "¿Qué edad tiene este joven?", a lo que 'Giselo' no tardó en trolearla: "33, como Miguel Bayona, no tanto". Ante esto, Janet añadió: "Me he dado cuenta de que tiene más presupuesto que nosotros. Invitación aceptada".