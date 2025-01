Pamela Franco finalmente decidió responder a Pamela López después de que esta, en su entrevista en ‘Amor y Fuego’, calificara a Christian Cueva de “bruto” y asegurara que la cumbiambera lo estaba utilizando para su propio beneficio.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era lo tajante y directa que sería la respuesta de la intérprete de ‘Diles que nos amamos’ y ‘Cervecero’, quien no dudó en lanzar un mensaje contundente. "Yo estoy trabajando. Creo que el trabajo hace que uno no extrañe a nadie, no llore por nadie y sea independiente", expresó Pamela Franco con una sonrisa, dirigiéndose a Pamela López a través de las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

¿Qué más le dijo Pamela Franco a Pamela López tras decir que usa a Cueva?

“Estoy bien y no me importa nada más, vivo mi presente. Soy una persona que ha pasado cosas, pero no estoy quejándome, siempre mirando hacia adelante, trabajando”, señaló Pamela Franco al reportero de ‘Amor y Fuego’, quien la preguntó sobre las declaraciones de Pamela López respecto a su noviazgo con Christian Cueva.

Además, la artista no evitó pronunciarse cuando le preguntaron si su relación con el futbolista se forjó sobre las lágrimas de otra mujer, en clara alusión a Pamela López. Frente a esto, Pamela Franco defendió su historia de amor y aseguró que muchos han olvidado las duras pruebas que ha tenido que enfrentar en su vida.

“La gente se olvida de lo que yo pasé, o sea, todas las mujeres pasamos por cosas; sin embargo, cada quién sabe lo que tiene dentro, yo no tengo que aclarar quién soy porque la gente cree lo que quiere creer (...) Uno nunca sabe lo que va a pasar, hoy por hoy nadie sabe lo que va a pasar”, sentenció

Pamela López asegura que Pamela Franco solo usa a Christian Cueva

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva y natural de Trujillo, fue interceptada por una reportera de 'Amor y Fuego' antes de su esperada entrevista en el programa del martes 14 de enero. Durante la conversación en los camerinos, la animadora de conciertos de cumbia no dudó en lanzar afilados comentarios contra la pareja del padre de sus hijos.

Ante el comentario de la reportera: "Parece que está disfrutando su momento”, Pamela López reaccionó tajante: “Ah, sí, lo está usando… es un bruto… totalmente”. Además, recordó las salidas nocturnas de Christian Cueva: “Esa era mi pelea de todos los años, justamente yo paré eso, ¿no?, sus excesos”.