Magaly Medina sorprendió al mostrar una actitud más relajada y conciliadora durante su más reciente programa, dejando de lado los roces con su compañera Andrea Llosa, los conductores argentinos de LAM y las críticas generadas por los polémicos comentarios de sus ‘urracos’ hacia Gabriela Serpa. En esta ocasión, la conductora protagonizó un momento divertido con Paco Bazán, quien la visitó en su set con una propuesta inesperada.

El presentador deportivo le sugirió a Magaly unirse al tradicional juego del ‘amigo secreto’, que consiste en intercambiar regalos con alguna figura de ATV durante las festividades de Navidad. Con su característico estilo, la ‘urraca’ reaccionó inicialmente con algo de escepticismo, pero luego aceptó con una sonrisa, dejando entrever que está abierta a compartir momentos más distendidos con sus colegas del canal.

Magaly Medina juega al amigo secreto en ATV en vivo

Paco Bazán le propuso a Magaly Medina participar en el popular juego del 'amigo secreto' junto a los periodistas de ATV. Con una bolsa que contenía los nombres de todos los participantes, el exfutbolista intentó convencer a la conductora, quien inicialmente se mostró reacia,“afirmando: "Yo no tengo amigos”. Sin embargo, luego de la insistencia y el ambiente festivo, la esposa de Alfredo Zambrano, terminó cediendo y aceptó participar en el juego por primera vez.

"Quiere jugar al amigo secreto y yo he dicho que no juego al amigo secreto", dijo con una sonrisa Magaly mientras Paco sacaba un papelito con el nombre de alguien del canal "Yo ya tengo a mi amigo secreto, voy a mostrarlo ante cámaras, por favor, no mires", compartió el exjugador mostrando que Medina era su amiga secreta.

El juego del amigo secreto con Magaly Medina termina fuera de control

El intento de Magaly Medina por participar en el juego del 'amigo secreto' terminó de manera inesperada en el set de Magaly TV: La Firme. Aunque inicialmente aceptó con cierta duda, su aparente desconocimiento de las reglas básicas del juego provocó un momento incómodo. En lugar de mantener en secreto el nombre de la persona a la que debía entregar un regalo, como dicta la tradición, la conductora reveló el nombre. "Paco sale", dijo Magaly. "La dinámica es sacarlo y no me lo dices, quien salga se tiene que regalar", le corrigió Bazán.

En el segundo intento, Medina sacó nuevamente un papel con el nombre del supuesto destinatario de su regalo, la periodista mostró frente a las cámaras que, por segunda vez, el elegido era su ahijado. Aunque este intentó disimular su sorpresa, la situación generó sospechas inmediatas en el set.

La producción, al notar que algo no cuadraba, lanzó una advertencia sobre un posible problema con la lista de nombres. Intrigada, Magaly decidió seguir sacando más papeles y, para su sorpresa, descubrió que todos contenían el mismo nombre: el de Paco Bazán. Esto dejó en evidencia que todo había sido planeado para que ella terminara regalándole algo al conductor deportivo. "Paco, Paco, Paco, no hay más talentos en ATV. Paco, tú eres mi único amigo", exclamó entre risas. "Soy tu único amigo y amigo secreto", le contestó él.