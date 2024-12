El reciente incidente protagonizado por los reporteros de Magaly Medina, conocidos como los ‘urracos’, ha generado una ola de indignación. Durante un episodio de su pódcast ‘Puro Floro’, realizaron comentarios denigrantes hacia la modelo Gabriela Serpa, relacionados con un supuesto video íntimo. Este episodio llevó a la integrante de ‘JB en ATV’ a abandonar el set entre lágrimas, visiblemente afectada por la situación.

En respuesta, la conductora Andrea Llosa expresó su rechazo enérgico a través de su cuenta de Instagram, condenando el comportamiento de los tres presentadores del pódcast, Gianfranco Pérez, John Tirado y Otto Díaz. En sus declaraciones, no escatimó palabras y calificó a los conductores como “un trío de imbéciles”, dejando claro su postura firme contra este tipo de actitudes que faltan el respeto y vulneran la dignidad de las personas.

¿Cuáles fueron las fuertes palabras de Andrea Llosa a los ‘urracos’ de Magaly Medina?

Andrea Llosa, presentadora de ‘Nunca Más’ y ‘Andrea’ por ATV, no tardó en pronunciarse sobre los desafortunados comentarios emitidos por Gianfranco Pérez, uno de los conductores del pódcast 'Puro Floro'. En un extenso mensaje, la periodista criticó duramente las declaraciones en las que el ‘urraco’ afirmó haber visto supuestas fotos íntimas de la modelo Gabriela Serpa, vinculadas a su expareja Gonzalo Méndez, quien además enfrenta denuncias por estafa.

“Acabo de ver la entrevista a Gabriela Serpa en el podcast que le hicieron los tres conductores y me preguntaba hasta qué punto, crees que es entretenido, decirle a ella (o a cualquier mujer) que has visto los videos íntimos que le mandaba a su ex. Y mientras lo dices vas aplaudiendo como foca, celebrando tu propio comportamiento de imbécil”, dijo en un inicio Llosa.

“Lo grave es como, ninguno de los otros dos conductores, reacciona y lejos de darse cuenta de la estupidez que está haciendo su compañero, coopera y continúa metiéndole más “chispa” a la humillación y que no le queda otra que salir de un espacio en el que tres imbéciles (perdón, pero no encuentro otro adjetivo). Segundos después, cerrar el programa, diciendo que gracias y que habían tenido muchos likes.”, compartió la presentadora y añadiendo que “Se puede ser tan idiota en una época, en la que hablamos del respeto a la mujer”

Publicación de Andrea Llosa sobre los comentarios de los urracos de Magaly a Gabriela Serpa. Foto: Instagram.

Andrea llosa se refiere a Magaly Medina en su crítica

Además de criticar duramente a los tres ‘urracos’, también dedicó unas palabras a Magaly Medina, dejando claro que entre ambas no hay afinidad. “El furibundo rechazo de la gente es el vuelto que estos tres han recibido, a los que llaman urracos por trabajar en el programa de Magaly Medina. Con la que, por cierto, no es un secreto, que mantenemos una relación distante, porque ninguna de las dos nos caemos bien. Pero ellos, más que ser urracos, son adultos y ya están bien manganzones para darse cuenta de lo que dicen y de lo que no deben decir”, sentenció Llosa.