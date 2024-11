Alejandra Baigorria, exparticipante de realities y exitosa empresaria en el mundo de la moda con varias tiendas en Gamarra, ha decidido emprender un nuevo camino al lanzar un perfume bajo su propio nombre. Presentado como una extensión de su marca personal, el producto ha despertado gran interés entre sus seguidores. No obstante, no todo ha sido favorable, ya que un reconocido experto en fragancias ha emitido una crítica tajante sobre la calidad del perfume, desatando una nueva controversia.

Alejandra Baigorria anuncia medidas legales contra experto que criticó su perfume

Luego de que el perfumista Joaquín Cisneros lanzara duros comentarios contra el perfume de Alejandra Baigorria, en una nota para el programa 'Todo se filtra', la empresaria guardó silencio por unos días hasta que, finalmente, se pronunció a través de su cuenta personal de Instagram.

La influencer se mostró indignada por los comentarios negativos del especialista y señaló que las críticas de Cisneros califican como competencia desleal en su contra, porque también se dedica al mundo de los perfumes.

"Estoy cansada, no del raje ni del hate, porque lo he tenido toda mi vida y peores cosas. A mí lo que me molesta es que un peruano sea el que hunda a otro peruano con un emprendimiento y es por eso que el Perú está así, porque siempre estamos mirando lo que hace el de al lado. Entonces, si al de al lado le va mejor, lo 'chanco' y gastas la energía en 'chancar' al de al lado en lugar de hacer mejor tu producto", afirmó la empresaria.

Y no solo eso, sino que Alejandra Baigorria aseguró que tomará acciones legales contra el perfumista Joaquín Cisneros: "Qué pena que un hombre que hace perfumes... que eso se llama competencia desleal, porque si tú eres profesional en algo y hundes a tu competencia, eso se llama competencia desleal, pero eso ya se va a ver en el juzgado. Las acciones legales, mis abogados se estan encargando".