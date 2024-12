La empresaria Alejandra Baigorria, conocida como la ‘reina de Gamarra’, celebró la Navidad con un evento lleno de generosidad y agradecimiento para sus trabajadores. A través de imágenes propaladas en Instagram y emitidas por el programa ‘Todo se filtra’, se observó los momentos más especiales de la reunión, donde la rubia no escatimó en detalles para agasajar a su equipo.

En la celebración, la modelo sorprendió a sus colaboradores con canastas navideñas repletas, un banquete abundante y un ambiente festivo. Pero eso no fue todo: como un gesto adicional de gratitud, entregó modernos electrodomésticos como licuadoras, hervidoras y freidoras de aire, dejando a todos los presentes gratamente sorprendidos. La ‘gringa’ demostró una vez más por qué es considerada una figura destacada no solo en el mundo empresarial, sino también como líder que valora y reconoce a su equipo de trabajo.

Alejandra Baigorria y la gran celebración que armó para sus trabajadores por Navidad

La modelo Alejandra Baigorria no dejó de sorprender durante la fiesta navideña que organizó para sus trabajadores, y su generosidad no pasó desapercibida. "Miren todos los electrodomésticos (...) o sea que la canasta salía con su hervidora, su waflera, etc, etc. Asuuu, yo también quiero una jefa como Ale", comentó con entusiasmo la reportera del programa ‘Todo se Filtra’, quien mostró todos los detalles de esta celebración organizada por la influencer.

En las imágenes propaladas por Panamericana TV, se pudo observar que la exchica reality estuvo acompañada por su futuro esposo, Said Palao, y su hermano, Sergio Baigorria. “Cada uno se va a llevar su canasta”, se le escucha decir a Sergio, mano derecha de la empresaria.

Alejandra Baigorria cuenta como se inició como empresaria en Gamarra

Alejandra Baigorria recordó tiempo atrás los inicios de su carrera como empresaria en el competitivo mundo de Gamarra. Durante el programa ‘Esto es Guerra’, Johanna San Miguel, conductora del reality en ese momento, dedicó unas palabras de admiración y reconocimiento a la ‘Rubia de Gamarra’, destacando su capacidad para hacer crecer su negocio a pesar de los desafíos que enfrentó a lo largo de los años.

Conmovida por el gesto de la presentadora, Baigorria compartió detalles de cómo empezó todo, describiendo con nostalgia su primer local en Gamarra. La empresaria, modelo y competidora reveló cómo, a pesar de las limitaciones iniciales, logró convertir su emprendimiento en un éxito, consolidándose como una de las figuras más influyentes del sector textil

“Empecé con una tienda en Gamarra, que fue pintaba con mis manos y tres palitos de plástico de colores variados, así empecé hace 15 años”, contó