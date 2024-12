Luciana Fuster se encuentra en una controversia debido a que una de sus prendas exhibe la etiqueta de una reconocida marca internacional, famosa por ofrecer productos fabricados en China. Esta situación ha generado un intenso debate en redes sociales, por lo que Alejandra Baigorria decidió aconsejarle a la modelo.

Alejandra Baigorria aconsejó a Luciana Fuster

Desde hace un par de días, Luciana Fuster se convirtió en el centro de atención después de que un video se volviera viral, en el que una seguidora reveló su descontento tras adquirir una prenda de la nueva marca de ropa de la modelo. Ante ello, Alejandra Baigorria fue consultada por las cámaras de ‘América Espectáculos’ acerca de la polémica de la exreina de belleza, pero la empresaria detalló que no estaba enterada de lo sucedido.

“La verdad es que no he visto mucho, escuché a la ligera, pero no puedo opinar si no sé el trasfondo de las cosas. Obviamente, todo el mundo, cuando emprende, tiene diferentes fallas, diferentes cosas que pueden pasar en el camino. Hay que saber si ella estaba enterada; de repente, fue alguien encargado que hizo las cosas sin su autorización, no sé, tendría que ver las cosas concretas. Son cosas que pasan en todos los emprendimientos”, especificó.

En esa misma línea, Alejandra Baigorria le mandó un consejo a Luciana Fuster, en medio de la polémica que atraviesa después de que evidenciaron que su marca de ropa tiene etiquetas de SHEIN: “Hay que saber en qué manos pones tu nombre, te lo digo por experiencia (...) Hay que observar bien con quién te asocias, con quién estás; por eso ahora he abierto mi salón sola, sin socios”.

¿Qué pasó con Luciana Fuster?

Semanas atrás, Luciana Fuster presentó su nueva línea de ropa, generando gran entusiasmo entre sus seguidores. Sin embargo, una de sus clientas vivió una experiencia desagradable que compartió en TikTok, donde su video se volvió viral rápidamente.

La joven mostró una prenda adquirida de la marca de Luciana Fuster, pero se percató de que tenía la etiqueta de SHEIN, una reconocida empresa internacional conocida por sus productos de origen chino. La usuaria no dudó en expresar su descontento, afirmando que se sintió ‘engañada’ por la situación.