Cibertec impulsa cursos de automatización para responder a las nuevas demandas laborales

Mejorar la productividad está ahora a solo un click de distancia. Fuente: difusión.

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Los cursos de automatización se han convertido en una de las alternativas más buscadas por profesionales que desean mejorar su productividad y adaptarse a la transformación digital. En un mundo laboral en el que la inteligencia artificial abarca un gran porcentaje de las tareas, contar con este tipo de conocimientos permitirá tener un valor diferencial.

De acuerdo con el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, para el 2030 se espera un equilibrio mucho mayor entre trabajo humano, automatizado y colaborativo con IA. Por lo mismo, mantenerse actualizado con los programas de automatización es pieza fundamental.

Cursos de automatización: ¿qué son y por qué son importantes?

Los cursos de automatización son una excelente oportunidad para todos aquellos que busquen una mejora en sus habilidades vinculados a su rumbo laboral. En pocas palabras, la automatización consiste en el uso de tecnologías para realizar tareas o procesos de forma automática, de manera que se reduce la intervención humana.

Para ello se incluye la implementación de sistemas informáticos, robótica, programación e inteligencia artificial. Lo mejor es que esta herramienta se emplea en ramas como las industriales, procesos empresariales o marketing; aportando beneficios como:

Mayor eficiencia operativa : aumenta la productividad y reduce los costos operativos.

: aumenta la productividad y reduce los costos operativos. Desarrollo de habilidades técnicas : se adquieren conocimientos de herramientas y tecnologías actuales.

: se adquieren conocimientos de herramientas y tecnologías actuales. Aprendizaje flexible: los cursos se pueden estudiar a un propio ritmo.

¿Quiénes pueden llevar formación en automatización?

Los cursos de automatización están orientados a estudiantes, técnicos y profesionistas con interés profundo en la optimización de procesos con apoyo de herramientas digitales.

Formación Continua de Cibertec permite acceder a cursos de automatización de forma flexible. Fuente: difusión.

Por lo general, se relaciona con las carreras del área administrativa, tecnológica, operaciones, analítica, negocios; pero en realidad no toma mucha relevancia la carrera. Se considera el perfil profesional y las ganas de adaptarse a algo completamente nuevo.

Cibertec presenta nuevos cursos orientados a automatización

Ante la creciente demanda de profesionales con conocimientos en automatización y transformación digital, Cibertec anunció nuevos programas de Formación Continua enfocados en el desarrollo de habilidades digitales aplicadas al entorno laboral actual.

A través de estos cursos, la institución busca que se fortalezcan competencias relacionadas con productividad, optimización de procesos y uso de herramientas tecnológicas cada vez más utilizadas por las empresas.

Uno de los principales diferenciales de esta propuesta educativa es su enfoque práctico y alineado a las necesidades del mercado laboral. Por ello, los programas incluyen:

Cursos aplicados a situaciones reales del entorno profesional.

del entorno profesional. Formación en herramientas de automatización utilizadas en empresas.

utilizadas en empresas. Contenidos enfocados en empleabilidad y actualización tecnológica.

y actualización tecnológica. Modalidades flexibles para estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Además, los cursos son dictados por docentes con experiencia en el sector, lo que permite complementar el aprendizaje con casos y dinámicas vinculadas al mercado laboral actual.

Para quienes buscan fortalecer su perfil profesional y adaptarse a los nuevos retos digitales, los cursos de automatización y habilidades digitales de Cibertec se presentan como una alternativa orientada a la práctica y la transformación digital.

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