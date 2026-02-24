Cibertec amplía su oferta académica ante la creciente demanda de técnicos en farmacia en Perú

Los tres pilares para una vida digna son la educación, la alimentación y la salud. Sin embargo, cuando uno de ellos se debilita, el impacto es inmediato. En Perú, el acceso a servicios de salud enfrenta una brecha significativa: según un estudio del Ministerio de Salud, el país requiere más de 88 000 nuevos profesionales del sector, de los cuales cerca del 40 % corresponde a técnicos en salud.

Frente a este escenario, la Escuela de Educación Superior Cibertec anuncia el lanzamiento de la carrera profesional de Farmacia Técnica, con una duración de dos años. La propuesta busca contribuir a la formación de talento técnico especializado, en alianza con la Clínica Internacional.

Farmacia Técnica: una nueva oferta académica en Cibertec

En un contexto donde la demanda de servicios de salud continúa en aumento, la formación de especialistas técnicos resulta clave para fortalecer la atención. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Farmacia Técnica se encuentra entre las carreras con mayor demanda por parte de las empresas.

“La incorporación de Farmacia Técnica a nuestra oferta académica responde a una lectura clara del mercado: existe una necesidad creciente de talento en el sector. El crecimiento sostenido de la industria farmacéutica en el Perú, con más de 34 mil boticas y farmacias en operación, está incrementando la demanda de profesionales con formación práctica, dominio tecnológico y capacidad de rápida inserción laboral”, detalla Juan Carlos Infante, director académico de la Facultad de Salud de Cibertec.

Todo lo que ofrece la nueva carrera de Cibertec

La carrera está diseñada para integrar práctica y tecnología aplicada desde los primeros ciclos. Para ello, Cibertec ha implementado laboratorios especializados como el Taller de Actividades Farmacéuticas y el Laboratorio de Farmacia, además de incorporar softwares de gestión farmacéutica utilizados en el sector.

Asimismo, la institución mantiene alianzas estratégicas con organizaciones del ámbito de la salud, como la Clínica Internacional, lo que permitirá a los estudiantes acceder a experiencias reales y prácticas formativas alineadas a las exigencias del mercado laboral.

Con este lanzamiento, Cibertec refuerza su apuesta por la formación de talento técnico que contribuya al fortalecimiento del sistema de salud y al desarrollo del sector farmacéutico, uno de los más dinámicos de la economía nacional.

