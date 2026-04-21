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Visualiza Podcast: El videopodcast que revela los secretos de las mentes que construyeron las marcas más icónicas del Perú

En el Día Mundial del Diseño, Visualiza Podcast reúne a referentes del diseño y la publicidad peruana para revelar el impacto estratégico detrás de las marcas más influyentes del país.

Visualiza Podcast
Visualiza Podcast

En el marco del Día Mundial del Diseño, 'Visualiza Podcast' se posiciona como el primer archivo audiovisual en reunir a las leyendas de la publicidad y el diseño gráfico peruano. El podcast presenta las historias sobre el éxito nacional e internacional de los creadores de la identidad del Vaticano, el portafolio de Gastón Acurio, y el branding de Inca Kola, Gloria, PUCP, Intipalka, Bembos e Hiraoka; productos y servicios que consumen millones de peruanos a diario.

Históricamente, la carrera de diseño gráfico ha lidiado con un estigma: la falsa creencia de que se trata únicamente de un oficio estético. Sin embargo, detrás de cada producto en un supermercado, cada aplicación bancaria y cada campaña que moldea la cultura peruana, hay estrategias de negocio multimillonarias.

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Para visibilizar esta realidad y romper la brecha entre las aulas universitarias y el mundo corporativo, el director creativo y docente universitario Renzo Guerra ha lanzado 'Visualiza', un videopodcast que por primera vez sienta en una misma mesa a los pesos pesados de la industria creativa del país.

"A veces la gente cree que el diseño es fácil y que cualquiera lo puede hacer. Pero la creatividad sin estrategia de negocios es solo decoración", explica Renzo. "La idea de Visualiza nace al notar que nuestros estudiantes y profesionales jóvenes dependían de referentes extranjeros, ignorando que aquí en el Perú tenemos a estrategas que están elevando el estándar global".

En su primera temporada, el espacio se ha convertido en un fenómeno de nicho, documentando conversaciones sin filtro con figuras que han transformado el mercado, incluyendo a directores que implementaron el rigor europeo en nuestro país, creativos que lideran la innovación en corporaciones como Alicorp, y diseñadores responsables de llevar la gráfica peruana a lo más alto de los premios de la industria global.

Un espacio para elevar el estándar de la industria

Más que una serie de entrevistas, Visualiza busca establecer un nuevo dogma para los creativos: el diseño es un sistema para predecir y generar comportamientos. Al documentar la trayectoria y los procesos de referentes del branding gastronómico, la ilustración comercial y la realización audiovisual, el programa ofrece una maestría gratuita para cualquier emprendedor o estudiante que busque entender cómo las marcas logran conectar con el consumidor.

Los episodios de Visualiza Podcast están disponibles de manera gratuita a través de YouTube y Spotify.

Sobre el creador

Renzo Guerra es director creativo, Máster en Diseño y actual Director del Diplomado de Branding en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con más de ocho años de experiencia docente, se especializa en conectar el rigor metodológico del diseño con la rentabilidad en los negocios.

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