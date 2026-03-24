Precio del dólar en Perú HOY, martes 24 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Indecopi impone multa de más de S/34.000 al BCP por incumplir promoción en tarjeta de crédito a cliente
- 4 de cada 10 peruanos solicitan préstamos hipotecarios para terminar de construir su casa
Precio del dólar hoy 24 de marzo de 2026. | Foto: La República
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 24 de marzo del 2026, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,445 la compra y S/3,475 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 24 de marzo?
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600