Precio del Dólar en Perú HOY, sábado 31 de enero: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Precio del dólar hoy, 31 de enero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: Composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 31 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 31 de enero?
BCP
- Compra: S/3,3260
- Venta: S/3,4020
BBVA
- Compra: S/3.3140
- Venta: S/3.4290
Scotiabank
- Compra: S/3.3000
- Venta: S/3.3800
Banco de la Nación
- Compra: S/3.2900
- Venta: S/3.4000