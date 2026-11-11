Lluvias intensas en Tumbes activan quebrada, dañan 20 viviendas y afectan 1.5 km de vías vecinales Las precipitaciones de varias horas dejaron aislados a pobladores de El Palmo, Tamarindo y Cañaveral, en el distrito de Casitas. Maquinaria pesada restableció la comunicación, mientras continúan los trabajos para recuperar la transitabilidad.

El COER Tumbes reportó daños en El Palmo, Tamarindo y Cañaveral, dejando aislados a varios pobladores tras las precipitaciones que duraron varias horas.

El COER Tumbes reportó daños en El Palmo, Tamarindo y Cañaveral, dejando aislados a varios pobladores tras las precipitaciones que duraron varias horas. Foto mejorada con IA.

Las lluvias intensas que azotaron la región Tumbes este martes 10 de noviembre activaron una quebrada y provocaron daños en al menos 20 viviendas y 1,5 kilómetros de vías vecinales. El distrito de Casitas, en la provincia de Contralmirante Villar, concentró las principales afectaciones.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Tumbes reportó daños en los centros poblados de El Palmo, Tamarindo y Cañaveral, donde la fuerza del agua afectó las rutas de acceso y dejó aisladas a varias personas.

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Quebrada activada dejó aislados a tres centros poblados

Lila Idrogo, coordinadora del COER Tumbes, explicó que la activación de una quebrada provocó los daños en las viviendas y las vías vecinales. Las precipitaciones se prolongaron durante varias horas y afectaron la comunicación entre los poblados de Casitas.

Ante esta situación, maquinaria pesada intervino en las rutas afectadas y logró restablecer la comunicación. Sin embargo, todavía continúan los trabajos para recuperar la transitabilidad en los sectores que presentan daños.

COER entregará ayuda humanitaria a familias afectadas

La coordinadora del COER informó que, en las próximas horas, las autoridades entregarán bienes de ayuda humanitaria a las familias damnificadas por las precipitaciones.

Asimismo, los equipos de emergencia continuarán con las labores para atender los sectores afectados y recuperar las vías vecinales que todavía presentan dificultades para el tránsito.