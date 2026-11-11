Bienvenido a casa, Papa León XIV

La condición laica del Estado peruano garantiza que los asuntos públicos se construyan con independencia de las creencias de sus ciudadanos. Esta característica fundamental de sociedades que pretenden ser republicanas, no huye, sin embargo, del reconocimiento de instituciones que la han acompañado incluso desde antes de su creación como estados-nación independientes.

Al respecto, la Iglesia Católica ha formado parte de la historia de este país desde hace 500 años. A lo largo de siglos, sus pastores y, sobre todo, sus laicos comprometidos con el pueblo que sufre han contribuido a articular esfuerzos impulsados por la protección de la dignidad humana y la ética de una cultura de paz.

Esa participación ha tenido expresiones concretas en la atención a los más vulnerables. En efecto, en territorios donde el aparato estatal aún no llega o llegó tarde, la labor eclesial ya estaba presente mediante la atención en salud, educación y la protección de los indefensos.

Inclusive, el alcance de esa contribución llegó hasta quienes, con legítima razón, no comulgaban con aquellas personas que en nombre del catolicismo cometieron abusos de todo tipo.

A propósito de esta reflexión, el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, mientras redactaba los borradores de su obra universal titulada Teología de la liberación. Perspectivas , le confesó al escritor indigenista José María Arguedas en un almuerzo en Chimbote, en 1968, que “ese Dios era el del patrón”, el que amparaba al poderoso, y que, por lo tanto, “no era el Dios de los indios”. Cuando Gutiérrez le explicó su proyecto, acercar a Dios a los pobres, Arguedas escuchó en silencio. Y respondió que de ese Dios “nunca había sido ateo”.

Este diálogo histórico-intelectual condensa algo que los peruanos conocen de primera mano. Los principios del cuidado del otro y la dignidad de la persona han dialogado permanentemente con los propios deseos de una sociedad que aspira a la justicia.

Hoy, el Perú que recibe a León XIV atraviesa una etapa en que la distancia entre el poder y los ciudadanos se hace muy visible. En ese contexto, la voz de una comunidad de fe con un trabajo sostenido entre las poblaciones más postergadas adquiere un peso que va más allá del propio credo.

Por eso, el Perú y estas páginas le dan la bienvenida a León XIV con la memoria de lo que su Iglesia y su propia labor han dado a este país y el peso histórico de la influencia peruana para quien hoy lidera la Iglesia universal. Y, por supuesto, con la esperanza de que su paso renueve los valores que sostienen una sociedad que aspira a la justicia.