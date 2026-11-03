Senador José Castillo defiende proyecto de ley que propone amnistía para Pedro Castillo: "Es el derecho que le corresponde"

José Castillo, senador de Juntos por el Perú y hermano de Pedro Castillo, se pronunció sobre el proyecto de ley presentado por su partido para que el expresidente obtenga una amnistía. El exmandatario se encuentra en prisión tras ser sentenciado por conspiración por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

"El proyecto de amnistía es el derecho que le corresponde. Pedro Castillo quería trabajar para el pueblo. Lo que han hecho ha sido para mantenerlo encarcelado", señaló el senador de Juntos por el Perú a Epicentro.

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Además, el senador Castillo criticó la gestión de Keiko Fujimori al frente del país. Señaló que, hasta el momento, no ha presentado acciones importantes para combatir los problemas que aquejan al país. Asimismo, al ser consultado sobre las presuntas falencias de la gestión de su hermano, lo justificó al señalar que su gobierno fue atosigado por sectores opositores.

"Acá es testigo el pueblo. Ustedes serán testigos de lo que ha hecho en Huacho. Tenemos el ejemplo del Fenómeno de El Niño, hasta la fecha no hemos visto nada. Que el pueblo evalúe esto, yo por mi parte no veo ningún avance todavía. (…) Ellos han gobernado desde que vacaron a Pedro Castillo y ahora se llenan la boca diciendo que no han hecho nada", apuntó.