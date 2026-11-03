Fallece efectivo del Ejército en accidente de helicóptero en Amazonas
Un clima adverso afectó el vuelo del helicóptero de fabricación italiana Agusta cuando un equipo militar cumplía una misión de desminado en la zona fronteriza de El Cenepa, Condorcanqui. El técnico de segunda EP Germán Núñez Cabrejos, quien cumplía labores de paramédico, perdió la vida.
Un helicóptero del Ejército de fabricación italiana Agusta sufrió un accidente durante una operación de apoyo de desminado humanitario en la frontera con Ecuador, en la Cordillera del Cóndor, en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, a las 8.30 a. m. de este martes.
La aeronave Agusta 109K, de matrícula EP-343, adquirida en 1988 e incorporada al Ejército en 1991, fue afectada por anomalías climatológicas en la zona, cuando el equipo cumplía la misión de limpieza de minas unipersonales plantadas durante el conflicto del Cenepa, en 1995.
Video destacado
KEIKO VUELVE POR LLUVIAS EN TUMBES + JORGE NIETO RESPONDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
El Ejército informó del fallecimiento del paramédico, técnico de segunda EP Germán Núñez Cabrejos.
- Gestión de Franco Vidal gastó más de S/34 millones en eventos y conciertos: Contraloría detectó servicios no ejecutados
- Keiko Fujimori: tiran huevo al vehículo presidencial tras su vista a penal en Trujillo
Otros tres tripulantes heridos estaban fuera de peligro.
Las operaciones de desminado en la frontera con Ecuador comenzaron en 2015 y están a cargo de equipos del Ejército y del Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional.
El helicóptero Agusta 109K, de matrícula EP-343, forma parte de un lote de cinco aeronaves adquiridas para operar en misiones de reconocimiento y de transporte.
Sin embargo, debido a la falta de presupuesto para su mantenimiento, la mayor parte de los helicópteros ya no operaba. A partir de 2012, solo tres de las aeronaves fueron rehabilitadas, entre las que figuraba el EP-343, accidentado este 3 de noviembre.