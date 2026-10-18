Petroperú mejora sus resultados financieros, pero sindicato cuestiona intervención de ProInversión

Petroperú proyecta una recuperación financiera para 2026 con una utilidad neta superior a los US$120 millones y un EBITDA de más de US$600 millones, según Fenpetrol.

Petroperú proyecta una recuperación financiera para 2026 con una utilidad neta superior a los US$120 millones y un EBITDA de más de US$600 millones, según Fenpetrol. Difusión

Petroperú continuaría recuperando sus resultados financieros en 2026. La empresa estatal habría registrado una utilidad neta superior a los US$120 millones entre enero y septiembre, mientras que su EBITDA acumulado superaría los US$600 millones, de acuerdo con cifras preliminares. Las cifras definitivas serán oficiales en los próximos días.

La evolución de estos indicadores apunta a una mejora de las cuentas de la petrolera, que en el primer semestre ya había reportado una utilidad neta de US$121 millones y un EBITDA de US$453 millones. No obstante, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (Fenpetrol) sostiene que el desempeño pudo ser mayor si la compañía hubiera contado con liquidez suficiente para elevar su procesamiento de crudo y aprovechar las condiciones del mercado internacional.

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A partir de esas cifras, la organización sindical cuestiona los resultados de la intervención de ProInversión, entidad que participa en el proceso de reorganización de Petroperú. Según su posición, durante el periodo analizado no se habría concretado un apoyo financiero efectivo que permitiera aliviar las restricciones de caja de la empresa.

Petroperú mejora sus resultados, pero persisten dudas sobre la liquidez

La evolución financiera de la empresa se produce en medio de la discusión sobre su reorganización y el futuro de sus activos. Las medidas adoptadas por el Gobierno dieron a ProInversión un papel en el proceso, mientras que sectores contrarios a ese esquema cuestionan que la reestructuración pueda abrir paso a una mayor participación privada en la gestión de la petrolera.

El debate también llegó al Congreso con una iniciativa que busca impedir que los activos de Petroperú pasen al régimen de promoción de la inversión privada. La controversia gira en torno a cómo recuperar la sostenibilidad financiera de la compañía sin comprometer su papel como empresa estatal en el abastecimiento de combustibles.

Menor refinación habría limitado las ganancias de Petroperú

Uno de los puntos señalados por el sindicato es el menor procesamiento de petróleo. Entre enero y julio de 2026, Petroperú habría refinado un promedio de 65.000 barriles diarios, frente a los 82.000 barriles por día registrados en el mismo periodo de 2025. La diferencia alcanza los 17.000 barriles diarios.

Para el gremio, esta reducción habría impedido que la empresa aprovechara mejor los márgenes de refinación favorables en el mercado internacional, en un periodo marcado por tensiones geopolíticas en el golfo Pérsico. Con una mayor disponibilidad de capital de trabajo, sostiene, la petrolera habría podido comprar más crudo, procesarlo y mejorar sus resultados operativos.

La federación también pidió explicaciones sobre el crédito puente de US$475 millones vinculado a la petrolera. Según la información que maneja, esos recursos no se habrían destinado hasta la fecha a la compra de crudo. Por ello, solicita que se precise cuánto se ha desembolsado, bajo qué condiciones y por qué el financiamiento no se habría traducido oportunamente en capital de trabajo.

Sindicato pide recuperar el procesamiento y transparentar el financiamiento

Además de las cifras financieras, la organización sindical advierte que las restricciones operativas pueden tener consecuencias sobre el abastecimiento y la competencia en el mercado de combustibles. Su secretario general, Rafael Noblecilla, sostuvo que Petroperú debe conservar capacidad para competir y ampliar las alternativas disponibles para los consumidores.

Como argumento, el dirigente comparó el precio del diésel en Perú, que según señaló se aproxima a los S/30 por galón, con el de Ecuador, donde se ubicaría por debajo de los S/11.

El gremio plantea que la recuperación debe acompañarse de medidas para garantizar la compra de crudo, elevar el procesamiento y transparentar el financiamiento. También reclama el cumplimiento de los convenios colectivos y atención a las demandas salariales de los trabajadores, cuyas remuneraciones, afirma, permanecen congeladas desde la pandemia.

El siguiente paso será determinar si esa evolución financiera también se traduce en una mayor capacidad para financiar las operaciones y recuperar los niveles de refinación, dos aspectos que siguen condicionando el desempeño de la petrolera estatal.