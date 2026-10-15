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Economía

Economía peruana creció 3,23% en agosto, pero minería y pesca retrocedieron

La construcción y el comercio lideraron el desempeño productivo, favorecidos por la ejecución de obras públicas, el consumo de cemento y las ventas de vehículos. Sin embargo, el retroceso de la minería limitó un mayor crecimiento de la actividad económica.

La economía peruana creció 3,23% en agosto de 2026, impulsada por la construcción y el comercio, pese a las caídas en minería y pesca, según el INEI.
La economía peruana creció 3,23% en agosto de 2026, impulsada por la construcción y el comercio, pese a las caídas en minería y pesca, según el INEI.Difusión
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La economía peruana creció 3,23% en agosto de 2026, impulsada principalmente por la construcción y el comercio, dos sectores que registraron avances importantes y contribuyeron al resultado positivo de la actividad productiva. Sin embargo, sectores como la minería y la pesca cerraron el mes en terreno negativo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con este resultado, la producción nacional acumuló un crecimiento de 3,14% entre enero y agosto, mientras que la variación de los últimos doce meses llegó a 3,31%.

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La construcción encabezó el crecimiento de las principales actividades económicas, ya que avanzó 10,34% frente al mismo mes de 2025, impulsada tanto por la inversión privada como por la ejecución de obras públicas.

Por el lado privado, el dinamismo estuvo vinculado a proyectos de infraestructura minera, plantas industriales y edificios residenciales. En el ámbito público, contribuyeron los trabajos de infraestructura vial, servicios básicos y prevención de riesgos.

El comercio también aportó al crecimiento de la economía, con una expansión de 6,89%. Las ventas de vehículos y motocicletas fueron el componente más dinámico, con un incremento de 25,73%, favorecido por el financiamiento y las ferias automotoras. A su vez, las ventas minoristas avanzaron 5,27%, impulsadas por supermercados, farmacias y grifos.

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A este resultado también contribuyeron los sectores de electricidad, gas y agua, que crecieron 6,61%, y la manufactura, que avanzó 4,18%. En la industria fabril no primaria, la producción de bienes de capital registró el mayor salto, con un alza de 112,87%.

INEI: Minería y pesca registraron fuertes caídas en agosto

La minería y los hidrocarburos, en cambio, retrocedieron 5,53% en agosto. La caída estuvo marcada por la minería metálica, cuya producción disminuyó 6,14%.

El zinc registró la mayor caída entre los minerales mencionados por el INEI, con una reducción de 28,1%. También retrocedieron la plata (-10,4%) y el cobre (-5,3%). En hidrocarburos, la extracción de petróleo crudo disminuyó 10,9%, aunque la producción de gas natural aumentó 9%.

La pesca cayó 17,33% interanual. En este sector la captura destinada a elaborar harina y aceite de pescado se redujo 58,1%, al pasar de 6.208 toneladas en agosto de 2025 a 2.602 toneladas este año. También disminuyó la extracción de especies destinadas al consumo humano directo, especialmente las utilizadas para productos congelados y curados.

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Servicios financieros y transporte también avanzaron

Los servicios financieros y de seguros crecieron 3,19%, con un aumento de 3,98% en los créditos y de 7,91% en los depósitos. En tanto, los servicios prestados a empresas avanzaron 3,91%, favorecidos por la demanda de publicidad, actividades profesionales y servicios administrativos.

El transporte, almacenamiento y mensajería creció 2,56%, mientras que alojamiento y restaurantes aumentó 1,20%. Las telecomunicaciones registraron un avance más moderado, de 0,22%, debido al crecimiento de internet y televisión por suscripción, que compensó las caídas en telefonía y transmisión de datos.

Como se ve, el resultado de agosto estuvo sostenido principalmente por la construcción, el comercio y los servicios. No obstante, las caídas de la minería y la pesca evidenciaron las diferencias en el desempeño de los sectores económicos durante el mes.

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