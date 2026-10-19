Empleo juvenil cae 1,6% en Lima mientras crece la ocupación entre mayores de 45 años

En Lima Metropolitana, la población ocupada con educación superior universitaria aumentó 7,6% interanual en el tercer trimestre de 2026, lo que representó 138.600 personas adicionales.

En Lima Metropolitana, la población ocupada con educación superior universitaria aumentó 7,6% interanual en el tercer trimestre de 2026, lo que representó 138.600 personas adicionales. Composición LR/IA

El empleo en Lima Metropolitana creció 6% interanual y alcanzó los 6 millones 13.300 trabajadores durante el trimestre julio-agosto-setiembre de 2026. Sin embargo, el avance no fue uniforme por grupos de edad: la ocupación de las personas de 14 a 24 años cayó 1,6%, mientras que entre los mayores de 45 años aumentó 11,5%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La diferencia se aprecia también en el grupo intermedio. Entre las personas de 25 a 44 años, la ocupación aumentó en 87.900 trabajadores respecto al mismo trimestre de 2025, un crecimiento de 3,2%.

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La expansión se concentró en Servicios y Comercio

Por actividad económica, Servicios incorporó 285.400 ocupados frente al mismo trimestre del año anterior, un incremento de 9,3%. Comercio sumó 78.900 personas, con un avance de 6,3%, y Construcción agregó 26.000 trabajadores, equivalente a 6,2%.

Manufactura tuvo un resultado distinto: su población ocupada se redujo en 43.500 personas, una caída de 5,2%. La evolución dispar entre sectores muestra que el aumento general del empleo convivió con una contracción en esta actividad.

Estas cifras describen el comportamiento de cada rama económica en Lima Metropolitana, pero no permiten atribuir directamente la caída juvenil a un sector determinado.

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Los ingresos laborales de los jóvenes aumentaron pese a la caída de la ocupación

El ingreso promedio mensual de los trabajadores de Lima Metropolitana alcanzó los S/2.302 durante el trimestre julio-agosto-setiembre de 2026, con un incremento interanual de 0,4%, equivalente a S/8,10, según el informe.

Entre los trabajadores de 14 a 24 años, el ingreso promedio aumentó 7,5%, es decir, S/97,90 más que en el mismo periodo de 2025. En el grupo de 25 a 44 años, la remuneración promedio creció 3,8%, equivalente a S/90,40 adicionales.

La evolución de los ingresos juveniles contrasta con la reducción de su población ocupada durante el mismo trimestre. Ambos resultados muestran que la cantidad de personas con trabajo y el ingreso promedio de quienes trabajan pueden registrar variaciones distintas.

En el conjunto del mercado laboral limeño también persistió una brecha por sexo: los hombres percibieron un ingreso promedio mensual de S/2.593,80, mientras que entre las mujeres llegó a S/1.954,10, una diferencia de S/639,70.

El nivel educativo marca diferencias en el empleo

En Lima Metropolitana, la población ocupada con educación superior universitaria aumentó 7,6% interanual en el trimestre julio-agosto-setiembre de 2026, lo que representó 138.600 personas adicionales. También creció la ocupación entre quienes tenían educación secundaria, con 144.900 trabajadores más (6,4%), y entre quienes contaban con educación superior no universitaria, con un incremento de 77.400 personas (6,3%).

En contraste, la población ocupada con educación primaria o menor nivel educativo disminuyó 6,2%, equivalente a 21.500 personas menos respecto al mismo trimestre de 2025, según el INEI.

La ocupación femenina creció más que la masculina

La población ocupada femenina de Lima Metropolitana aumentó 7,4% interanual en el trimestre julio-agosto-setiembre de 2026, con 190.300 trabajadoras adicionales. Entre los hombres, el incremento fue de 4,8%, equivalente a 149.100 ocupados más, según el reporte.

Con esta variación, las mujeres representaron el 46% de la población ocupada de la capital, con 2 millones 763.500 trabajadoras, mientras que los hombres concentraron el 54%, con 3 millones 249.800. La diferencia entre ambos grupos permite observar otra dimensión del mercado laboral limeño: el crecimiento de la ocupación femenina superó al masculino tanto en porcentaje como en número de personas incorporadas al empleo.