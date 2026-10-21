El 1 de noviembre es feriado nacional: ¿habrá fin de semana largo? Esto dice el calendario oficial

El calendario oficial de Perú contempla el domingo 1 de noviembre como el próximo feriado nacional por la celebración del Día de Todos los Santos. El acontecimiento ha generado algunas dudas entre los trabajadores peruanos sobre si la fecha comprende también un fin de semana largo para aprovecharlo para descansar o realizar actividades familiares.

Lo cierto es que el cronograma nacional no establece un fin de semana largo por esta celebración. Aunque algunas personas esperaban extender el descanso con los días cercanos a la fecha, el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre no han sido establecidos como feriados nacionales ni como días no laborables de alcance general.

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Feriado del 1 de noviembre cae domingo: ¿Qué beneficios corresponden?

Según el Decreto Legislativo N.° 713, los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a descansar durante los feriados nacionales y recibir su remuneración habitual por ese día. En caso deba trabajar y su empleador no le otorgue un descanso sustitutorio en otra fecha, le corresponde recibir una remuneración equivalente al triple de su pago.

Si en cambio, el empleador le concede un día de descanso sustitutorio, no corresponde el pago adicional de la sobretasa del 100% por el trabajo realizado durante el feriado. Como el 1 de noviembre coincide con el domingo, día de descanso semanal habitual para muchos trabajadores, el tratamiento de la remuneración debe evaluarse según las condiciones laborales de cada trabajador y las reglas aplicables al descanso semanal obligatorio.

Lista de feriados restantes en 2026

Después del feriado del 1 de noviembre, el calendario nacional contempla otras tres fechas de descanso obligatorio antes de finalizar el año:

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De ese modo, los trabajadores peruanos tendrán tres feriados nacionales más durante los dos últimos meses de 2026, fechas que podrán considerar para organizar sus actividades personales, familiares o viajes.