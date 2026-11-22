La cumbre COP31 fracasa sin acuerdo por el rechazo de la UE y Panamá a un texto sin combustibles fósiles La Unión Europea, Panamá y las Islas Marshall cuestionaron el resultado de la cumbre climática por considerar insuficiente el compromiso sobre los combustibles fósiles. Sus representantes advirtieron que el documento no respondía a la urgencia de la crisis climática ni a las demandas de los países más vulnerables.

La falta de compromisos para reducir el uso de petróleo y gas fue el principal punto de ruptura de la COP31

La falta de compromisos para reducir el uso de petróleo y gas fue el principal punto de ruptura de la COP31 AFP

La 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) terminó sin un acuerdo después de que la Unión Europea (UE), Panamá, Reino Unido y varios países insulares del Pacífico rechazaran el Pacto de Antalya, el documento presentado por la presidencia turca para cerrar las negociaciones. La principal objeción fue la ausencia de una referencia explícita al abandono de los combustibles fósiles, considerados uno de los esenciales motores del cambio climático.

El desacuerdo prolongó la cumbre durante más de 48 horas después de la fecha prevista para su cierre, el viernes. La sesión plenaria final comenzó el domingo, tras varios aplazamientos y la presentación de distintos borradores que no consiguieron el respaldo de todas las delegaciones. El presidente de la conferencia, Murat Kurum, reconoció que no existía consenso y descartó elaborar una nueva propuesta.

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La reunión, celebrada en Antalya, Turquía, se convirtió así en la COP más larga de la historia, al superar el registro anterior de 44 horas adicionales de negociaciones que correspondió a Madrid en 2019. Las diferencias sobre la transición energética y los recursos para enfrentar el calentamiento global impidieron que los casi 200 países participantes respaldaran un texto común.

La UE y Panamá rechazan el acuerdo

La Unión Europea anunció su rechazo integral al Pacto de Antalya porque el documento final eliminó la propuesta inicial de acelerar las medidas para dejar atrás los hidrocarburos. El ministro irlandés de Clima, Energía y Medio Ambiente, Darragh O'Brien, cuyo país ejerce la presidencia rotativa del bloque, cuestionó que el texto no citara de forma directa el problema.

"No aprobaremos una decisión que ni siquiera menciona los combustibles fósiles, principal motor del cambio climático", afirmó. También sostuvo que la conferencia había quedado bajo la influencia de los Estados petroleros.

El responsable climático europeo, Wopke Hoekstra, señaló que numerosos países desarrollados y en desarrollo ya habían advertido a la presidencia que la propuesta no cumplía con las exigencias mínimas. Panamá también rechazó respaldarla. Una representante de su delegación advirtió que "la atmósfera no negocia, la ciencia no negocia y el planeta no puede seguir esperando".

Las Islas Marshall expresaron una postura similar. Su enviada especial para el clima, Kathy Jetnil-Kijiner, afirmó que su país no aceptaría un resultado que pusiera en riesgo su futuro para favorecer los intereses de la industria de los combustibles fósiles.

Arabia Saudita se opone a incluir la salida del petróleo y gas

La eliminación de las referencias a los hidrocarburos ocurrió después de que países productores, entre ellos Arabia Saudita y Rusia, rechazaran incluir compromisos explícitos para reducir su producción y consumo. El primer borrador, presentado durante las negociaciones bajo la dirección de Australia, sí contemplaba acelerar el abandono progresivo de estas fuentes de energía.

Sin embargo, esa mención desapareció en las versiones posteriores hasta quedar fuera del Pacto de Antalya. En su lugar, el documento mantuvo una referencia al acuerdo global de 2023, que contenía el compromiso de abandonar los combustibles fósiles, pero sin mencionarlos directamente.

Otro punto de desacuerdo fue la captura y almacenamiento de carbono, una tecnología defendida por los países petroleros del Golfo. El negociador saudita Mohamad Ayub sostuvo que cada nación debe elegir las soluciones climáticas de acuerdo con sus circunstancias. La Unión Europea y organizaciones ambientalistas cuestionaron esta alternativa porque, a su juicio, desvía la atención de la reducción del petróleo y el gas.

La propuesta turca de elevar al 35% la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía para 2035 sí permaneció en el documento. En la actualidad, esa proporción se sitúa en el 23%. El planteamiento busca impulsar la electrificación y las energías renovables, aunque no excluye los combustibles fósiles ni la energía nuclear.

La financiación climática queda sin cifras ni compromisos concretos

La falta de consenso también afectó los compromisos económicos para apoyar a los países en desarrollo frente a los efectos del cambio climático. El documento reconoció la necesidad de triplicar los recursos destinados a la adaptación climática, pero no estableció una cifra concreta ni garantías suficientes sobre el origen de los fondos.

La promesa procedía de la COP30 de Brasil. Un primer borrador de la conferencia en Turquía había incluido una referencia a 120.000 millones de dólares anuales a partir de 2035, pero esa cantidad desapareció de la versión final.

Las diferencias enfrentaron las demandas de los países en desarrollo, que reclamaban recursos públicos garantizados, con la resistencia de las economías industrializadas a asumir nuevas obligaciones financieras.

Guterres comparte la frustración por el resultado

El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su decepción por el desenlace de las conversaciones y respaldó los cuestionamientos de quienes aguardaban compromisos más firmes frente a la crisis climática.

"Comparto la profunda frustración de todos aquellos que esperaban que los gobiernos estuvieran a la altura de lo que exige la crisis climática", declaró. También advirtió que quienes se benefician de la destrucción del planeta no deben establecer las condiciones de la lucha contra el calentamiento global.

Chris Bowen, responsable de las negociaciones de la COP31 y ministro australiano de Clima y Energía, también calificó el resultado como "muy decepcionante" y reconoció su parte de responsabilidad. Entretanto, Murat Kurum afirmó que la presidencia había hecho todo lo posible para alcanzar un entendimiento, pero que las decisiones no podían aprobarse sin respaldo unánime.

Varios asuntos técnicos sobre financiación y adaptación quedaron pendientes para la siguiente conferencia climática, prevista en Etiopía.