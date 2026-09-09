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Diputado Marlon Aguirre retira firma que impulsa moción de interpelación contra ministro César Astudillo

El pliego contra el titular del Interior no cae, pues aún mantiene el número de firmas necesarias. El retiro se dio un día antes de que la moción se discuta en el pleno.

Diputado retiró su firma de la moción de interpelación contra Astudillo. Foto: composición LR
Diputado retiró su firma de la moción de interpelación contra Astudillo. Foto: composición LR
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El diputado de Juntos por el Perú, Marlon Aguirre, retiró su firma del pliego que impulsa la moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo. La decisión llegó justo un día antes de que la iniciativa se discuta.

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La iniciativa no perdió su validez, porque todavía cuenta con las firmas suficientes para continuar su trámite según el reglamento.

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El pliego, de 12 páginas, cuestiona a Astudillo por presuntas designaciones irregulares dentro del Ministerio del Interior y por su manejo de la política de seguridad ciudadana. Entre los señalamientos figura el nombramiento de Magali Meza, exfuncionaria de Servir, como directora general de Recursos Humanos de esa cartera.

La iniciativa fue suscrita por varios diputados de Juntos por el Perú, entre ellos la vocera Analí Márquez, el vocero Ernesto Zunini, Julián Pérez Mallqui, Oliver Peña y Catherin Palomino.

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Aguirre había firmado el documento junto a sus compañeros de bancada, pero decidió apartar su respaldo en las horas previas a la sesión donde se debatirá su admisión.

El retiro se suma a un momento de tensión dentro de la propia bancada. Aguirre mantiene un enfrentamiento abierto con Zunini desde hace semanas, luego de denunciar públicamente "actitudes negativas, matonescas" por parte del vocero.

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La crisis interna de Juntos por el Perú

El conflicto entre Aguirre y Zunini no es nuevo. El diputado por Junín cuestionó que las decisiones de la bancada no se sometan a votación conjunta antes de anunciarse. "Es un tema de democracia", resumió en su momento.

Acusó también a Zunini de haberse autodesignado en la vicepresidencia de la Comisión de Presupuesto sin que ningún colega lo propusiera, versión que el vocero calificó de "totalmente falsa".

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El desgaste llegó a un punto crítico cuando el Comité Regional de Junín de Juntos por el Perú pidió a la bancada abrir un proceso disciplinario contra Aguirre por sus críticas públicas.

El legislador respondió restando legitimidad a los firmantes del pronunciamiento y acusó a la dirigenta Anélia Bendaña de haber "indispuesto" a los candidatos de la región durante la segunda vuelta electoral.

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Fuentes de La República señalaron a inicios de mes que el caso de Aguirre no sería aislado. Hasta cuatro diputados de la bancada evaluarían su pase a Fuerza Popular y otros dos negociarían su incorporación a Renovación Popular.

Tras esto, Aguirre indicó que "todavía no" pensaba dejar su bancada y que de momento se mantendría dentro del grupo legislativo de oposición.

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