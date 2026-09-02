REINFO podría extenderse en 2027: Minem plantea mantener a mineros que avanzaron en su formalización

El Gobierno prevé tener la Ley MAPE en noviembre, un mes antes de que expire la formalización. | Composición LR/IA

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El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podría continuar después del 31 de diciembre de 2026, aunque ya no necesariamente para todos sus inscritos. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, señaló que el Gobierno evalúa una salida para los mineros que hayan avanzado de manera efectiva en su proceso de formalización. El grupo podría alcanzar a unos 30.000 trabajadores.

La posibilidad abre nuevamente el debate sobre la continuidad de un mecanismo que debía ser transitorio y que ha sido prorrogado sucesivamente. Shinno ha evitado confirmar una nueva ampliación general y sostiene que la discusión debe centrarse en identificar quiénes realmente han avanzado y cómo pueden culminar sus trámites.

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El actual plazo del proceso de formalización vence el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con la Ley N.° 32537. La norma también establece que el proceso puede concluir antes si entra en vigor la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.

¿Quiénes podrían continuar en el REINFO?

La propuesta que se encuentra sobre la mesa no apunta a mantener automáticamente a todos los inscritos. Según Shinno, se evalúa una alternativa para quienes ya tienen avances en la formalización y que, por los trámites que aún tienen pendientes, no lograrían completar el proceso antes del cierre de 2026.

El ministro ha señalado que este grupo sería de aproximadamente 30.000 mineros, luego de la depuración que se realizó sobre el padrón. La eventual continuidad, sin embargo, todavía no tiene una norma aprobada ni están definidos públicamente todos los criterios que determinarían quiénes podrían acogerse.

En declaraciones recogidas por Gestión, Shinno sostuvo que la eventual ampliación sería acotada a aquellos que tienen avanzado su proceso de formalización.

Esto marca una diferencia frente a las anteriores extensiones del REINFO: el criterio que ahora plantea el Minem sería el avance efectivo en la formalización, y no simplemente permanecer inscrito en el registro.

El Gobierno quiere reemplazar el actual esquema

Mientras analiza qué ocurrirá con quienes no culminen sus trámites, el Minem trabaja en una nueva Ley MAPE. El objetivo anunciado es modificar el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal y establecer reglas que se ajusten mejor a las características de estas actividades.

Shinno cuestionó que actualmente se exijan procedimientos que pueden resultar demasiado complejos para los pequeños productores. La nueva propuesta buscaría simplificar los trámites para quienes efectivamente pretenden ingresar a la legalidad y, al mismo tiempo, diferenciar a quienes utilizan el proceso de formalización como cobertura para desarrollar actividades ilegales.

El problema es el calendario. El propio Gobierno prevé tener lista la propuesta de Ley MAPE en noviembre, apenas un mes antes de que venza el actual proceso de formalización.

Esto deja abierta una pregunta clave: ¿qué ocurrirá con los mineros que estén avanzando en su formalización cuando llegue el 31 de diciembre, pero todavía no hayan cumplido todos los requisitos?

La eventual ampliación focalizada del REINFO aparece precisamente como una de las alternativas que el Ejecutivo está evaluando para evitar que esos trabajadores queden fuera del proceso antes de poder concluirlo.

REINFO: otra vez en el centro del debate

El registro ha sido objeto de cuestionamientos debido a sus sucesivas ampliaciones. El propio Shinno considera que el mecanismo actual debería llegar a un punto final y ha planteado que la solución no pasa simplemente por extenderlo nuevamente, sino por cambiar el modelo de formalización.

La discusión también ha llegado al Congreso. Algunos legisladores cuestionaron la posibilidad de una nueva prórroga y pidieron que el Ejecutivo priorice la aprobación de la Ley MAPE. El argumento es que una nueva extensión podría terminar prolongando un esquema que no ha conseguido completar la formalización del sector.

La tensión está, por tanto, en cómo hacer la transición. El Gobierno quiere evitar una nueva ampliación general, pero al mismo tiempo reconoce que existe un grupo de mineros que todavía necesita tiempo para terminar su proceso.

El caso de la minería ilegal

El debate adquiere mayor relevancia por la necesidad de separar la actividad de los pequeños mineros que buscan formalizarse de la minería ilegal vinculada con organizaciones criminales.

El propio Minem ha planteado que la nueva Ley MAPE debe permitir distinguir entre ambos grupos. Esta diferencia resulta especialmente sensible en zonas como Pataz, donde la actividad minera ilegal ha sido vinculada a redes delictivas y donde el Estado mantiene operaciones contra estas organizaciones.

Por ello, una eventual extensión del REINFO no solo tendría que definir cuánto tiempo adicional se concede, sino también qué condiciones debe cumplir un minero para permanecer dentro del proceso.

El desafío para el Gobierno será evitar que una medida de transición termine convirtiéndose en otra prórroga indefinida. Para los mineros que sí han avanzado en su formalización, en cambio, la discusión gira en torno a si perderían la posibilidad de completar el proceso por un vencimiento administrativo que llegue antes que la nueva legislación.

Por ahora, no existe una nueva ampliación aprobada. El plazo legal continúa hasta el 31 de diciembre de 2026 y el Minem trabaja en paralelo en una nueva Ley MAPE. El próximo paso será determinar si el Congreso aprueba el nuevo marco a tiempo y, mientras tanto, qué mecanismo permitirá continuar a quienes ya hayan demostrado avances concretos en su formalización.