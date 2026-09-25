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Inteligencia artificial para conseguir trabajo: estas herramientas pueden reducir hasta 30% la búsqueda laboral

Las nuevas herramientas permiten adaptar el CV, identificar vacantes acordes con las habilidades del postulante y simular entrevistas para detectar errores antes de enfrentarse a un proceso de selección real.

Casi 300.000 personas buscaron trabajo en Lima entre mayo y julio, según el INEI. La inteligencia artificial se convierte en una aliada crucial en esta búsqueda, mejorando procesos.
Casi 300.000 personas buscaron trabajo en Lima entre mayo y julio, según el INEI. La inteligencia artificial se convierte en una aliada crucial en esta búsqueda, mejorando procesos.Difusión
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Entre mayo y julio de este año, casi 300.000 personas buscaron activamente trabajo en Lima, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En ese contexto, la inteligencia artificial (IA) empieza a ganar espacio como una herramienta para quienes buscan una nueva oportunidad laboral, desde la elaboración del CV hasta la preparación para una entrevista.

Su uso también apunta a hacer más eficiente la búsqueda. Un estudio de Good Business Lab encontró que los participantes que utilizaron herramientas con recomendaciones algorítmicas consiguieron empleo 30% más rápido. El sistema tomaba en cuenta las habilidades de cada candidato y su afinidad con determinadas vacantes para orientar la búsqueda hacia puestos con mayor coincidencia.

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Inteligencia artificial ayuda a encontrar vacantes más afines

El resultado muestra una de las aplicaciones que empieza a cobrar importancia en la búsqueda de empleo: utilizar información del propio candidato para filtrar oportunidades. En lugar de depender únicamente de una revisión manual de cientos de anuncios, estas herramientas pueden identificar qué puestos tienen mayor relación con la experiencia y las capacidades de una persona.

Esto importa aún más en mercados con una alta cantidad de postulantes, donde enviar más CV no necesariamente significa tener mayores posibilidades de avanzar. La tecnología puede ayudar a ordenar esa búsqueda y dirigir la atención hacia oportunidades concretas.

Pero la selección de una vacante es apenas una parte del proceso. También resulta necesario presentar adecuadamente la experiencia y responder de forma clara cuando llega el contacto con el reclutador.

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Del CV a LinkedIn: cómo se aplica la IA a la búsqueda laboral

Las herramientas de inteligencia artificial también pueden intervenir en la preparación del candidato. Algunas permiten revisar un currículum, trabajar la propuesta de valor profesional o practicar preguntas habituales de una entrevista.

En esa línea, GoTalentia.ai reúne en una misma plataforma distintas etapas de la búsqueda laboral, como la elaboración del CV, LinkedIn, networking y entrenamiento para entrevistas. La propuesta combina una metodología desarrollada por especialistas en empleabilidad con IA que interactúa con el usuario y analiza la información que genera durante el proceso.

La plataforma cuenta con SAM, un agente de inteligencia artificial que, de acuerdo con la empresa, ha entrenado a más de 3.000 participantes durante los últimos dos años. La herramienta simula entrevistas según el perfil de cada postulante y analiza sus respuestas mediante la metodología STAR, que permite estructurar una respuesta a partir de la situación, la tarea, la acción y el resultado.

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Entrenar antes de una entrevista se vuelve parte de la búsqueda

Rafael Espinoza, CEO y fundador de GoTalentia.ai, señala que la tecnología permite practicar antes de enfrentarse a un proceso real. “Buscar empleo no debería depender de improvisar ni de enfrentar una entrevista sin preparación. Hoy la tecnología permite entrenar, practicar y recibir retroalimentación antes de llegar a un proceso de selección real”, sostiene.

La utilidad de estas herramientas está, por tanto, en ofrecer un espacio de práctica antes del contacto con una empresa. El postulante puede detectar respuestas poco claras, ordenar mejor sus experiencias y trabajar la forma en que comunica sus capacidades.

Con casi 300.000 personas buscando activamente empleo en Lima, la incorporación de estas herramientas marca un cambio en una etapa que tradicionalmente dependía de revisar anuncios, enviar CV y esperar una respuesta.

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