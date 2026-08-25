Ley MAPE: Minem anuncia nuevo proyecto para noviembre y pone en duda continuidad del Reinfo

La posible prórroga del Reinfo dependerá de la nueva Ley MAPE, que solo mantendrá a quienes avancen en su formalización. | Composición LR/Andina

La posible prórroga del Reinfo dependerá de la nueva Ley MAPE, que solo mantendrá a quienes avancen en su formalización. | Composición LR/Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prepara una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que será presentada en noviembre, según anunció el titular del sector, Guillermo Shinno. La propuesta plantea reemplazar el actual esquema de formalización, mientras el Gobierno evalúa qué ocurrirá con el Reinfo cuando concluya su vigencia.

El anuncio modifica el escenario que enfrentan los mineros que permanecen en el proceso de regularización. En lugar de una nueva ampliación del registro como única salida, el Ejecutivo plantea que la situación de los productores sea abordada bajo las reglas de una nueva ley, cuyo contenido todavía se encuentra en elaboración.

TE RECOMENDAMOS QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 25/08/26 | La República - LR+

La definición tendrá que darse antes del cierre del año. El Reinfo vence el 31 de diciembre y el proyecto del Minem recién estaría terminado en noviembre, por lo que la discusión sobre la nueva regulación quedará estrechamente vinculada al trámite que siga la iniciativa en el Congreso.

Comisión interna prepara nueva propuesta

Shinno informó que el ministerio conformó una comisión interna para elaborar la propuesta. El grupo deberá definir las nuevas reglas para la pequeña minería y minería artesanal y establecer cómo continuará el proceso de quienes ya se encuentran encaminados hacia el cumplimiento normativo.

El ministro sostuvo que la nueva regulación debe considerar las características de este tipo de actividad y evitar que los pequeños productores enfrenten exigencias diseñadas para operaciones de mayor escala.

“Desde el punto de vista de la formalización, darles un mejor espacio o atención a aquellos que ya han avanzado a través del Reinfo para que puedan concluirlo”, señaló a Gestión.

La comisión trabajará durante las próximas semanas con la expectativa de que el proyecto esté listo en noviembre. El plazo es relevante porque el actual proceso de adecuación vence el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué pasará con el Reinfo?

El Gobierno todavía no confirma una nueva ampliación del Reinfo. Shinno evitó señalar que el registro vaya a continuar automáticamente y vinculó su futuro con las reglas que establezca la nueva Ley MAPE.

El escenario que evalúa el Ejecutivo no necesariamente supone que todos los inscritos permanezcan bajo el mismo mecanismo. La nueva legislación podría establecer condiciones para que continúen quienes hayan demostrado avances en su regularización, mientras que los casos sin progreso tendrían un tratamiento distinto.

La reforma alcanzará a los mineros que continúan dentro del proceso de regularización. Tras la depuración realizada en 2025, el Minem informó que 31.560 pequeños mineros y mineros artesanales podían continuar en el proceso.

Congreso tendrá que definir los tiempos

El Ejecutivo enfrenta además un problema de plazos. Aunque el Minem espera tener su propuesta en noviembre, el proyecto tendría que pasar por el Congreso si se presenta como iniciativa legislativa del Gobierno.

Esto dejaría pocas semanas entre la presentación de la propuesta y el vencimiento del actual proceso de formalidad. El propio Shinno reconoció que el tiempo disponible es reducido para que el Parlamento discuta y apruebe una nueva regulación antes de que termine el año.

El escenario también se cruza con las iniciativas que ya existen en el Congreso para modificar el proceso de legalización. Algunas plantean extender su vigencia mientras se aprueba una nueva Ley MAPE, por lo que el debate parlamentario podría definir si habrá una etapa de transición entre el régimen actual y la nueva normativa.

Nueva ley apunta a cambiar las reglas de formalización

La propuesta que prepara el Minem no se limitaría a establecer qué ocurrirá con el Reinfo. El Ejecutivo plantea revisar las condiciones bajo las cuales los pequeños productores pueden avanzar hacia la formalidad, con requisitos diferenciados según el tipo y escala de actividad.

También está pendiente definir qué ocurrirá con los mineros que fueron excluidos del registro y mantienen recursos o procedimientos administrativos en trámite. El ministerio evalúa que la nueva legislación establezca un tratamiento para estos casos, en lugar de mantener indefinidamente abierto el padrón.

El Gobierno también ha planteado contar con información más precisa sobre quiénes realizan efectivamente actividad minera. En ese marco, el censo de los inscritos aparece como una de las herramientas para depurar la información y determinar quiénes continúan realmente en el proceso.

El nuevo esquema no solo estará relacionado con la permanencia o salida del Reinfo. El Minem también plantea fortalecer el control sobre las plantas de beneficio y mejorar la trazabilidad del mineral, con el objetivo de diferenciar la producción proveniente de actividades en proceso de adecuación de aquella vinculada con operaciones ilegales.