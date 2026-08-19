Niebla intensa obliga a cancelar vuelos en el aeropuerto del Cusco: pasajeros son reubicados

CORPAC señaló que, según los pronósticos meteorológicos, las condiciones podrían mejorar durante las próximas horas. | Composición LR

CORPAC señaló que, según los pronósticos meteorológicos, las condiciones podrían mejorar durante las próximas horas. | Composición LR

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Una intensa e inusual niebla afectó este miércoles 19 de agosto la visibilidad en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco, lo que obligó a cancelar los primeros vuelos programados para la jornada, informó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC).

De acuerdo con la entidad, las condiciones meteorológicas adversas redujeron los niveles de visibilidad necesarios para garantizar el normal desarrollo de las operaciones aéreas. Ante esta situación, se dispuso la cancelación de los primeros vuelos del día como medida preventiva para preservar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

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¿Cuándo se reanudarán los vuelos en Cusco?

CORPAC precisó que, según los pronósticos meteorológicos, las condiciones podrían mejorar durante las próximas horas. Esto permitiría reanudar las operaciones aéreas siempre que se alcancen los estándares internacionales de seguridad operacional establecidos en las normas aeronáuticas nacionales e internacionales.

Los pasajeros cuyos vuelos fueron afectados están siendo reubicados por las respectivas aerolíneas, de acuerdo con la disponibilidad de vuelos y horarios.

La corporación indicó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en el terminal aéreo cusqueño, especialmente de los niveles de visibilidad. Esta información es proporcionada a las aerolíneas y tripulaciones para facilitar la toma de decisiones y contribuir a la seguridad de las operaciones.

Recomiendan verificar el estado de los vuelos

CORPAC recomendó a los pasajeros mantener comunicación directa con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus vuelos y las alternativas de reprogramación mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La entidad continuará evaluando la evolución de la niebla en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete y comunicará oportunamente cualquier modificación relacionada con el reinicio o desarrollo de las operaciones aéreas.