Robotín sale en defensa de Curwen y lo apoya tras ampay de Carla Campos Salazar: "Me solidarizo con mi amigo"

Robotín le dio la bienvenida a su "club" a Curwen tras ampay de su pareja. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Robotín le dio la bienvenida a su "club" a Curwen tras ampay de su pareja. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

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La polémica en torno a Curwen volvió a generar comentarios en redes sociales luego de que se difundieran imágenes de su exprometida, Carla Campos Salazar, junto a otro hombre en una discoteca de Miraflores. El caso provocó diversas reacciones y una de las más llamativas fue la de Robotín, quien decidió pronunciarse mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

Desde Estados Unidos, donde aseguró encontrarse al momento de grabar el material, el artista utilizó su característico sentido del humor para referirse a la situación. El cómico manifestó que desconocía los detalles de lo ocurrido entre el youtuber y su expareja, pero aprovechó la controversia para expresar su solidaridad con el streamer y recordar que una situación sentimental complicada no significa el fin de la vida.

Robotín apoya a Curwen tras ampay de Carla Campos Salazar

Alan Castillo, conocido popularmente como Robotín, comenzó su mensaje haciendo referencia a la cantidad de etiquetas que recibió en publicaciones relacionadas con Curwen. Con evidente sarcasmo, preguntó a sus seguidores qué había ocurrido y dejó entrever que comprendía el motivo por el que lo relacionaban con el caso.

"¿Algo le han hecho al chico? Ya me imagino, seguro me están etiquetando porque algo ha pasado, ¿verdad? Por favor, ¡basta ya!", comentó en el video difundido en Instagram.

Después, aclaró que no se encontraba en Perú y que, por esa razón, no tenía conocimiento directo de lo sucedido. Pese a ello, decidió enviarle un mensaje a Víctor Caballero y lo recibió, en tono de broma, en su particular “club”, una referencia a las experiencias sentimentales que el propio cómico ha contado públicamente.

"Me solidarizo con mi amigo 'Curwen'. 'Curwen', ¡bienvenido al club! Yo no estoy en Perú, no sé lo que habrá pasado exactamente, porque yo estoy acá, en otra galaxia", expresó Robotín.

"¿Quién ha muerto con 'cachos'? ¡Nadie! Yo sigo vivo, tú sigues vivo, Cueva sigue vivo, todos están vivos. Jefferson Farfán, 'Cuto' Guadalupe, 'Puma' Carranza… ¡Todos seguimos vivos, señores!", agregó.

"Tienen que analizar bien la situación": la reflexión de Robotín por ampay de Carla Campos

Más allá de las bromas, Robotín pidió cautela frente a las versiones que circulan en redes sociales sobre el ampay de Carla Campos Salazar. El artista señaló que antes de afirmar que existió una infidelidad, es necesario conocer el contexto y confirmar qué ocurrió realmente entre la joven y Curwen.

"Pero si aún así es el caso, tienen que analizar bien la situación. De repente la señorita no ha hecho esas cosas y a la gente como le gusta hablar cosas que no son, entonces, 'Curwen', está tranquilo", sostuvo.

Castillo también recordó una experiencia de su vida personal para marcar una diferencia entre una infidelidad y el inicio de una nueva relación después de una ruptura. Según relató, algunas personas interpretaron que una expareja le había sido infiel, pero él rechazó esa versión porque ambos ya habían terminado cuando ella comenzó a salir con otra persona.



