HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Carlos Zegarra: "La gran deuda del Estado con el deporte es garantizar las mismas oportunidades en todas las regiones del país"

En un conversatorio del Comité Olímpico Peruano, Zegarra enfatizó la importancia de preparar integralmente a los atletas para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Carlos Zegarra Presser, presidente de la Confederación Panamericana de Judo, destacó en un encuentro del Comité Olímpico Peruano la necesidad de un sistema deportivo equitativo en Perú.
Carlos Zegarra Presser, presidente de la Confederación Panamericana de Judo, destacó en un encuentro del Comité Olímpico Peruano la necesidad de un sistema deportivo equitativo en Perú. | Foto: Juegos Panamaricanos
Escuchar
Resumen
Compartir

Cuando se habla de deporte, una de las voces autorizadas es la de Carlos Zegarra Presser, presidente de la Confederación Panamericana de Judo, vicepresidente de la Federación Internacional de Judo, expresidente de Judo Perú, exdirector de la Dirección de Capacitación y de Deportes Afiliados del IPD, exdirector de Legado, exdirector de la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación, deportista olímpico y medallista panamericana.

En un encuentro organizado por el Comité Olímpico Peruano, junto a la Comisión de Atletas, Carlos Zegarra compartió su experiencia de vida como deportista de alto rendimiento y como gestor deportivo, y destacó la necesidad de construir un sistema que responda a las verdaderas necesidades de los atletas.

PUEDES VER: Joshua Kimmich ningunea a Paraguay tras la eliminación de Alemania: “Tuvimos problemas con equipos que no eran de clase mundial”

lr.pe

En esa línea, Zegarra habló sobre la principal deuda que mantiene el Estado con el deporte peruano, que es la regionalización. "Todas las regiones deben tener exactamente las mismas oportunidades que existen en la capital", señaló, al remarcar que el acceso al entrenamiento, la infraestructura y el acompañamiento técnico no debe depender del lugar de origen de un deportista.

Asimismo, sostuvo que el desafío rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 no debe centrarse únicamente en la organización del evento, sino también en la preparación integral de los atletas.

En ese sentido, Zegarra destacó la importancia de fortalecer el trabajo de las federaciones, consolidar equipos multidisciplinarios y construir un legado que impulse el desarrollo deportivo en todo el país.

PUEDES VER: Manuel Neuer se retira por segunda vez de la selección alemana tras fracaso en el Mundial 2026: "Mi decepción es indescriptible"

lr.pe

El también dirigente internacional resaltó que su experiencia adquirida como deportista de alta competencia representa una valiosa fortaleza para asumir responsabilidades de gestión, aunque advirtió que ello debe ir acompañado de preparación y formación. "No basta con haber sido competitivo; cuando se asume una responsabilidad dirigencial, hay que ser competente, entender el sistema y prepararse para construir y aportar", afirmó.

Durante el conversatorio también reflexionó sobre la transición que enfrentan los atletas al culminar su carrera deportiva. Reconoció que dejar la alta competencia puede representar un proceso emocional complejo y destacó la importancia del acompañamiento familiar y profesional para afrontar esa etapa y redirigir el proyecto de vida de los deportistas.

Finalmente, Zegarra hizo un llamado a consolidar un modelo de gestión deportiva que tenga como prioridad al atleta. "Las cosas que nos faltaron como deportistas no deben volver a faltar a las nuevas generaciones. Debemos gestionar con disciplina, reflexión, aprendizaje y siempre pensando en ofrecer mejores condiciones para quienes representan al Perú", concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Judo peruano brilla en el continente rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Judo peruano brilla en el continente rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

LEER MÁS
¡Olímpicos que inspiran: Comité Olímpico Peruano reunió a grandes referentes del deporte peruano!

¡Olímpicos que inspiran: Comité Olímpico Peruano reunió a grandes referentes del deporte peruano!

LEER MÁS
Orgullo nacional: 11 deportistas peruanos reciben los Laureles Deportivos en el Estadio Nacional

Orgullo nacional: 11 deportistas peruanos reciben los Laureles Deportivos en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Muere conductor linchado tras atropellar a hinchas durante los festejos por la clasificación de México en el Mundial 2026

Muere conductor linchado tras atropellar a hinchas durante los festejos por la clasificación de México en el Mundial 2026

LEER MÁS
Agónico penal le da el triunfo a Bélgica 3-2 sobre Senegal y el pase a octavos de final en el Mundial 2026

Agónico penal le da el triunfo a Bélgica 3-2 sobre Senegal y el pase a octavos de final en el Mundial 2026

LEER MÁS
Joshua Kimmich ningunea a Paraguay tras la eliminación de Alemania: “Tuvimos problemas con equipos que no eran de clase mundial”

Joshua Kimmich ningunea a Paraguay tras la eliminación de Alemania: “Tuvimos problemas con equipos que no eran de clase mundial”

LEER MÁS
Partidos del Mundial 2026 por América TV HOY: horarios para ver los encuentros por señal abierta en Perú

Partidos del Mundial 2026 por América TV HOY: horarios para ver los encuentros por señal abierta en Perú

LEER MÁS
Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO HOY por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto del partido

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO HOY por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto del partido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025