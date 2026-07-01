Carlos Zegarra: "La gran deuda del Estado con el deporte es garantizar las mismas oportunidades en todas las regiones del país"

Carlos Zegarra Presser, presidente de la Confederación Panamericana de Judo, destacó en un encuentro del Comité Olímpico Peruano la necesidad de un sistema deportivo equitativo en Perú. | Foto: Juegos Panamaricanos

Carlos Zegarra Presser, presidente de la Confederación Panamericana de Judo, destacó en un encuentro del Comité Olímpico Peruano la necesidad de un sistema deportivo equitativo en Perú. | Foto: Juegos Panamaricanos

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Cuando se habla de deporte, una de las voces autorizadas es la de Carlos Zegarra Presser, presidente de la Confederación Panamericana de Judo, vicepresidente de la Federación Internacional de Judo, expresidente de Judo Perú, exdirector de la Dirección de Capacitación y de Deportes Afiliados del IPD, exdirector de Legado, exdirector de la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación, deportista olímpico y medallista panamericana.

En un encuentro organizado por el Comité Olímpico Peruano, junto a la Comisión de Atletas, Carlos Zegarra compartió su experiencia de vida como deportista de alto rendimiento y como gestor deportivo, y destacó la necesidad de construir un sistema que responda a las verdaderas necesidades de los atletas.

En esa línea, Zegarra habló sobre la principal deuda que mantiene el Estado con el deporte peruano, que es la regionalización. "Todas las regiones deben tener exactamente las mismas oportunidades que existen en la capital", señaló, al remarcar que el acceso al entrenamiento, la infraestructura y el acompañamiento técnico no debe depender del lugar de origen de un deportista.

Asimismo, sostuvo que el desafío rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 no debe centrarse únicamente en la organización del evento, sino también en la preparación integral de los atletas.

En ese sentido, Zegarra destacó la importancia de fortalecer el trabajo de las federaciones, consolidar equipos multidisciplinarios y construir un legado que impulse el desarrollo deportivo en todo el país.

El también dirigente internacional resaltó que su experiencia adquirida como deportista de alta competencia representa una valiosa fortaleza para asumir responsabilidades de gestión, aunque advirtió que ello debe ir acompañado de preparación y formación. "No basta con haber sido competitivo; cuando se asume una responsabilidad dirigencial, hay que ser competente, entender el sistema y prepararse para construir y aportar", afirmó.

Durante el conversatorio también reflexionó sobre la transición que enfrentan los atletas al culminar su carrera deportiva. Reconoció que dejar la alta competencia puede representar un proceso emocional complejo y destacó la importancia del acompañamiento familiar y profesional para afrontar esa etapa y redirigir el proyecto de vida de los deportistas.

Finalmente, Zegarra hizo un llamado a consolidar un modelo de gestión deportiva que tenga como prioridad al atleta. "Las cosas que nos faltaron como deportistas no deben volver a faltar a las nuevas generaciones. Debemos gestionar con disciplina, reflexión, aprendizaje y siempre pensando en ofrecer mejores condiciones para quienes representan al Perú", concluyó.