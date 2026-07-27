¿Cuánto ganarías si inviertes S/100 soles en factoring? Simula en 1 minuto

Prestamype destaca como una opción segura para diversificar tu inversión en facturas de grandes empresas. Foto: difusión.

Prestamype destaca como una opción segura para diversificar tu inversión en facturas de grandes empresas. Foto: difusión.

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¿Quién dijo que para invertir se necesitan miles de soles? Actualmente existen alternativas que permiten empezar con tan solo S/100, brindando la posibilidad de generar rentabilidad sin realizar un gran desembolso inicial.

Entre ellas destaca el factoring, una modalidad de inversión de corto plazo mediante la cual puedes financiar facturas de empresas reconocidas y obtener una rentabilidad por ello. Con plataformas como Prestamype, además, puedes invertir desde S/100, simular tus ganancias estimadas en menos de un minuto y conocer el rendimiento potencial antes de tomar una decisión.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es una alternativa financiera que permite a las empresas obtener liquidez inmediata adelantando el cobro de sus facturas. En lugar de esperar 30, 60 o hasta 90 días para recibir el pago de sus clientes, pueden ceder esas facturas y acceder al dinero de forma anticipada.

Los fondos para este adelanto provienen de personas que invierten su capital en estas operaciones. A cambio, los inversionistas reciben una rentabilidad cuando el cliente de la empresa cancela la factura en la fecha acordada.

Es importante señalar que quienes realizan el pago final de estas facturas son medianas y grandes empresas de diversos sectores económicos. Entre ellas se encuentran compañías como Alicorp, Primax, Jockey Plaza, Los Portales, Nike, Southern, Ripley, Gloria, Backus, Cementos Pacasmayo, Cartavio, Tottus, Metro y Wong, entre muchas otras.

Beneficios de invertir en factoring de Prestamype

La inversión en factoring se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para quienes buscan hacer crecer su dinero sin necesidad de realizar un gran desembolso inicial. En Prestamype, esta modalidad ofrece beneficios como:

Poco capital de inversión: es posible comenzar desde US$25 o S/100.

es posible comenzar desde US$25 o S/100. Rentabilidad atractiva: la plataforma ofrece la posibilidad de obtener una rentabilidad de hasta 20% anual.

la plataforma ofrece la posibilidad de obtener una rentabilidad de hasta 20% anual. Plazos flexibles: las inversiones pueden tener periodos de pago que van desde 15 hasta 180 días.

las inversiones pueden tener periodos de pago que van desde 15 hasta 180 días. Diversificación: permite invertir en facturas vinculadas a empresas reconocidas de distintos sectores económicos, contribuyendo a distribuir el riesgo.

permite invertir en facturas vinculadas a empresas reconocidas de distintos sectores económicos, contribuyendo a distribuir el riesgo. Respaldo: esta opción de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

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Comienza a invertir con Prestamype

Actualmente, Prestamype reúne a más de 17,000 inversionistas activos, quienes en conjunto han invertido más de S/1,900 millones a través de su plataforma. Además, la fintech ha recibido el respaldo de BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, así como de fondos de inversión como Salkantay VC.

A este reconocimiento se suma un importante hito: Prestamype fue la primera fintech peruana en cerrar una ronda Pre-Serie A de US$5 millones, liderada por Acumen Latam Impact Ventures (ALIVE) y Oikocredit.

Asimismo, Factoring Prestamype participa en CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) y se encuentra inscrita en el Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General, conforme al Oficio SBS N.° 19585-2020, lo que brinda mayor confianza y respaldo a sus operaciones.

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