Emmy 2026: anuncian cambios en la premiación en vivo

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La ceremonia que premia a lo mejor de la televisión tendrá cambios para la edición que se celebrará el 14 de septiembre. La Junta de Gobernadores de la Academia votó a favor de trasladar cinco categorías a las premiaciones previas que no serán transmitidas en horario estelar por la NBC. Se trata de los premios Emmy al mejor guion para una serie de variedades, al actor y a la actriz de reparto en una miniserie, a la dirección y guion para una miniserie.

PUEDES VER: Emmy 2026: el fenómeno detrás de la serie 'Hacks'

“Los Emmy existen para celebrar lo mejor de la televisión y a los artistas que son fundamentales para dar vida a estas historias. La decisión de eliminar estas categorías de la transmisión en horario estelar devalúa las contribuciones de las personas talentosas que la Academia debe honrar. Una ceremonia de premios dedicada a reconocer la excelencia no debería reducir el reconocimiento a los artistas cuyo trabajo le da sentido”, se lee en el comunicado de los principales sindicatos de la industria: DGA, SAG-AFTRA y la WGA.

Variety entrevistó al presidente de la Academia de Televisión, Cris Abrego, quien sostiene que los cambios se han dado para que la ceremonia tenga más espacio para las actuaciones musicales y los números cómicos. Además, contempla la posibilidad de que los discursos se explayen.

“Estamos muy entusiasmados por incorporar más creatividad al programa. Esto no es nuevo, pero la Academia siempre se ha comprometido a ofrecer una transmisión de los Emmy que celebre la televisión y, además, a crear la mejor experiencia posible para los espectadores. Ahí es donde queremos encontrar el tiempo para crear una noche de entretenimiento increíble que celebre a todos los ganadores”, declaró Abrego.

El año pasado, la premiación también se convirtió en una plataforma para pronunciarse. En la gala, alfombra roja o después de la premiación, algunos actores declararon en contra de la guerra. En su discurso, la actriz de Hacks, Hannah Einbinder, nominada también en esta edición, pidió la liberación de Palestina.

Incluso, el presidente de la Academia, declaró en 2025: “En una época en la que la división domina los titulares, la narración de historias aún tiene el poder de unirnos. La televisión y los artistas que la crean hacen más que reflejar la sociedad. Moldean nuestra cultura y, en tiempos de regresión cultural, nos recuerdan lo que está en juego”. Además, pidió “desafiar el statu quo y cambiar el rumbo de la historia hacia la justicia. Debemos seguir defendiendo ese poder y ejercerlo con responsabilidad. La neutralidad no basta”.

Cuestionan decisión

Antes que los sindicatos, la principal agencia de talentos, UTA, se pronunció: “Si bien apreciamos el deseo de que las transmisiones de los Emmy evolucionen, estos cambios debieron haberse comunicado antes de que se anunciaran los nominados. Eliminar categorías de la transmisión en horario estelar después de notificar a los nominados altera las expectativas y es injusto para los reconocidos. Instamos encarecidamente a la Academia a que revierta esta decisión”.

En ese sentido, Cris Abrego había dicho a Variety: “No existe una solución perfecta, ya que cada categoría representa un trabajo extraordinario, pero queríamos adoptar un enfoque lo más equilibrado y equitativo posible. Así pues, en lugar de concentrarnos en el cambio en una sola disciplina, optamos por un número reducido de categorías que abarcan la interpretación, la escritura y la dirección. Seguramente habrá quienes se sientan descontentos. Sin embargo, esta decisión se tomó para proteger y mejorar el futuro de la transmisión y el futuro de la Academia”.v