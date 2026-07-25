Fuerza Popular ante su primera prueba de moderación

Los contrapesos fortalecen la democracia porque garantizan el ejercicio constitucional del poder y preservan la independencia de las instituciones. Gracias a ellos, la autoridad que nace de las urnas se mantiene dentro de los límites que fija el Estado de derecho. Esa es la esencia de una república y también la mejor garantía para la libertad de sus ciudadanos, solo con sentido en la medida del cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos.

La victoria de Fuerza Popular se sustentó en el respaldo decisivo de los peruanos en el exterior, contra un voto en territorio nacional que le fue contrario. Ese mandato entraña una responsabilidad: gobernar con la moderación prometida y ejercer el poder con pleno respeto a la Constitución y al derecho internacional, pilares de la convivencia democrática.

De hecho, la autoridad política en democracias se consolida solo cuando respeta esos principios y cuando entiende que el equilibrio institucional fortalece al gobierno antes que debilitarlo.

Por eso, la elección de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados tiene una importancia que trasciende el reparto de cargos. El Congreso recientemente instalado tiene la oportunidad de recuperar el equilibrio perdido durante los últimos años.

La mayoría parlamentaria abusó de su poder para aprobar leyes incompatibles con la Constitución y para intervenir en instituciones llamadas precisamente a controlar el poder. También debilitó la función fiscalizadora del Congreso sirviendo como blindaje a aliados y redujo los espacios de deliberación política.

El resultado fue un progresivo deterioro de la institucionalidad que el país observó sin poder hacer mucho más allá de ejercer el sufragio y castigando a quienes abusaron de la confianza ciudadana. El voto expresó ese castigo, incluido el fujimorismo que pasó con 12% de votos emitidos.

En ese contexto adquiere sentido la alianza conformada por Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación. Su relevancia reside en la posibilidad de restablecer los contrapesos propios de una democracia constitucional.

El nuevo Parlamento necesita una mayoría que legisle con responsabilidad y una oposición que ejerza plenamente su función de control. Esa combinación fortalece la democracia, protege las instituciones y, sobre todo, honra el mandato recibido de los ciudadanos.

La bicameralidad empieza a escribirse esta semana. Su primera página puede marcar una diferencia con el pasado. El país espera un Congreso que legisle con responsabilidad y evitando el aplastante abuso del poder que nuestro país ya conoció en los últimos tres años.