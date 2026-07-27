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Ciencia

Un refugio entre las rocas de 8.000 años de antigüedad ayuda a comprender cómo fue la transición de la caza y recolección a la agricultura

En España, los arqueólogos descubrieron restos que permiten entender la vida diaria de las primeras comunidades agrícolas en el noreste ibérico.

Los arqueólogos descubrieron evidencias bien conservadas tanto de cazadores-recolectores del Mesolítico. Foto: Universidad Autónoma de Barcelona
Los arqueólogos descubrieron evidencias bien conservadas tanto de cazadores-recolectores del Mesolítico. Foto: Universidad Autónoma de Barcelona
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Un abrigo rocoso situado sobre el río Montsant, en Cataluña, se ha convertido en una de las piezas clave para reconstruir uno de los cambios más importantes de la prehistoria: el paso de las comunidades de cazadores-recolectores a las primeras sociedades dedicadas a la agricultura y la ganadería. Las excavaciones más recientes en el yacimiento de Coves del Fem, en el municipio de Ulldemolins (Priorat), aportaron nuevas evidencias que permiten conocer con mayor detalle cómo vivieron estas poblaciones hace unos 8.000 años.

La campaña arqueológica estuvo bajo la dirección de especialistas del Departamento de Prehistoria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y del Instituto Milà i Fontanals de Investigación en Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-IMF). En los trabajos participaron 25 profesores, investigadores y estudiantes, quienes recuperaron materiales que ofrecen una valiosa ventana al proceso de neolitización en el noreste de la península ibérica.

Los pozos para desechos domésticos

La excavación sacó a la luz abundantes restos correspondientes al período Cardial del Neolítico temprano. Entre los descubrimientos destacan dos hogares y ocho fosas excavadas en el terreno que, según los arqueólogos, funcionaron en un principio como silos destinados al almacenamiento de alimentos.

Cuando estas estructuras dejaron de cumplir esa función, sus habitantes las utilizaron para depositar residuos domésticos. En su interior aparecieron fragmentos de cerámica decorada, herramientas de sílex, desechos derivados de la fabricación de utensilios de piedra, huesos de animales consumidos, además de semillas y frutos carbonizados. Todo este conjunto permite reconstruir aspectos cotidianos de las primeras comunidades agrícolas asentadas en el valle del Montsant.

Los especialistas consideran que estos hallazgos ayudan a entender cómo obtenían sus alimentos, qué recursos aprovechaban y de qué manera organizaban sus actividades diarias. Además, la construcción y el abandono de estos silos alteraron capas más antiguas del yacimiento, relacionadas con ocupaciones mesolíticas que ya habían sido identificadas en campañas anteriores.

Las capas mesolíticas conservan un mundo más antiguo

Uno de los resultados más destacados de la campaña de 2026 fue la localización de dos estratos mesolíticos excepcionalmente bien conservados, mucho más completos que los descubiertos en excavaciones previas. En ellos aparecieron tres hogares asociados y una abundante colección de materiales arqueológicos.

El equipo recuperó herramientas de sílex, restos de fauna y un importante conjunto de vestigios arqueobotánicos que incluyen plantas conservadas durante miles de años. Estos elementos ofrecen información sobre el entorno natural y sobre las actividades desarrolladas por las últimas comunidades de cazadores-recolectores que ocuparon este refugio antes de la llegada de la agricultura.

La relevancia de estos depósitos supera el propio yacimiento. Los investigadores consideran que constituyen una oportunidad poco común para analizar los cambios sociales y económicos que acompañaron la sustitución gradual del modo de vida basado en la caza y la recolección por otro sustentado en el cultivo de plantas y la cría de animales. Este proceso, conocido como neolitización, todavía presenta numerosos interrogantes en el noreste de la península ibérica.

Un refugio registra una transición importante

Coves del Fem ocupa un gran abrigo rocoso de unos 300 metros cuadrados ubicado sobre el río Montsant. Las investigaciones arqueológicas comenzaron en 2013 y, desde entonces, el lugar se consolidó como uno de los yacimientos más importantes de Cataluña para estudiar los últimos momentos del Mesolítico y el inicio del Neolítico.

Las excavaciones desarrolladas durante los últimos años documentaron una presencia humana casi continua desde el Mesolítico tardío, alrededor del 6000 a. C., hasta el Neolítico temprano, hacia el 4500 a. C. Además, los arqueólogos identificaron evidencias dispersas que podrían corresponder a las etapas finales del Paleolítico Superior, así como restos de épocas posteriores, entre ellas el final del Neolítico y los inicios de la Edad de los Metales.

Gracias a esta secuencia arqueológica, los especialistas pueden seguir la evolución de las comunidades que habitaron el macizo del Montsant y comprender cómo cambiaron sus formas de obtener alimentos, aprovechar los recursos naturales y organizar su vida cotidiana. Los materiales recuperados durante la campaña de 2026 refuerzan el valor científico de Coves del Fem como uno de los mejores registros para estudiar el origen de las primeras sociedades agrícolas en esta región de la península ibérica.

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