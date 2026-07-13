Fotocheck político de julio, por Mirko Lauer

José María Balcázar. A pesar del Chiclayo Express familiar que montó, comparado con los otros interinos este es un ejemplo de buenos modales políticos. Sin embargo, igual es un político muy olvidable. Hasta ahora ha evitado la zancadilla llamada Pedro Castillo y ha reducido sus discursos presidenciales al mínimo.

Carlos Bruce. Tiene una simpatía natural y, por lo tanto, posibilidades. Va primero en la encuesta de Ipsos y su campaña todavía no ha comenzado. Pero su ventaja es solo de cuatro puntos y sus dos rivales más cercanos vienen de partidos con billete. ¿Cuánto puede pesar en las urnas su opción LGBT? No lo ha hecho en otros casos.

Pedro Castillo. Puede decir: 'Mi sombrero me lo quito y me lo pongo', según cómo le va en su pugna por la inocencia. Existen abogados a su favor, pero ninguno con poder de decisión. Además, el golpista no tiene cara de inocente, por más que busque ponerla. ¿Lo hubiera indultado un Sánchez ganador? Nos permitimos dudarlo.

Keiko Fujimori. Ya está diciendo cosas presidenciales, pero con moderación. Como que todavía no puede creer que ha ganado. Un poco en la misma línea, su gente está bastante silenciosa. Quien más habla es el ex, convertido en payaso casi profesional. El país está esperando su primera decisión de verdadera fuerza.

Verónika Mendoza. Quiere ser gobernadora de la región Cusco y es posible que lo logre. Si la izquierda y/o el antifujimorismo necesitan una victoria, una en Cusco y otra en Puno serían por demás emblemáticas. Mendoza ha sabido esperar y ahora quizás es el momento de cosechar votos furiosos, que los hay. ¿Irá al CADE de la Ciudad Imperial?

Roberto Sánchez. Como en el título del famoso cuento de Fernando Iwasaki, está activísimo en el 'Derby de los penúltimos', quizás preparándose para el 2031. Pero, para todo fin práctico, deja las grandes ligas de la política al mismo tiempo que Balcázar. ¿Por qué no quiso candidatear al Senado? Hoy estaría mucho menos débil.

Julio Velarde. Su permanencia simboliza que Fujimori por sí sola no garantiza la supervivencia del archipiélago de las islas de excelencia en la economía. Fuera del BCR no ha aparecido aún una decisión convincente. Hay buenos nombres en la liza, pero a la vez muchas más dudas. Mientras tanto, Sánchez sueña con controlar el próximo Congreso.